Питання "будемо ми чи не будемо" не втрачає актуальності
А з якими черговими бля*ями Подоляк — мені це геть не цікаво
Все-таки, емоції людей — велика наука.
Ситуація 1.
З’являється людина, каже: я ваш новий реформатор.
Люди хмикають, спостерігають і, залежно від його/її роботи, визнають реформатором або ні.
Потім виходить якийсь Манекен007 і каже: він ніякий не реформатор, бо світло забув вимкнути й ще десь лампочка зникла. Збиток державі шалений, він/вона — корупціонер.
І більшість так: гм, все дуже неоднозначно!
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Через паузу шоку та огиди з’являються голоси: Мата Харі була неперевершеною шпигункою, цінні дані отримують з соцмереж під час спілкування. Найсміливіші доповнюють: найкраще місце для хорошого сексу — бібліотека!
Ситуація 2.
Виходить Манекен007 і каже: я — герой/героїня й ось мій документ.
Люди дивуються, як змінивши вивіску "Бордель" на "Бібліотека", можна породити Геракла.
Через паузу шоку та огиди з’являються голоси: Мата Харі була неперевершеною шпигункою, цінні дані отримують з соцмереж під час спілкування. Найсміливіші доповнюють: найкраще місце для хорошого сексу — бібліотека!
Товариство, у нас війна!
Це не "десь Велике АТО".
Питання "будемо ми чи не будемо" не втрачає актуальності жодного дня.
У нас Бахмут стікає кров’ю.
У нас єдина проблема — кремль.
Чи ви хочете в підсумку величезних руйнувань і жертв знову почути чиєсь: нє шмагла, пра*балі?І чи легше буде вам, що хтось, який обіцяв все — знову зафакапився і змарнував ваше персональне майбутнє?!
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Запитання, які у нас мають бути зараз: чи все ми зробили для перемоги? Чи здатні ті, хто обіцяв відстояти Соледар і Бахмут — відстояти його і гнати ворога? Чи може той, хто провалив підготовку до війни — привести нас до перемоги, яка потрібна нації? І що буде Після?!
Чи ви хочете в підсумку величезних руйнувань і жертв знову почути чиєсь: нє шмагла, пра*балі?
І чи легше буде вам, що хтось, який обіцяв все — знову зафакапився і змарнував ваше персональне майбутнє?!
Це — єдине, що нас повинно хвилювати.
А з якими черговими бля*ями Подоляк — мені це геть не цікаво, він в такому товаристві постійно, йому не звикати.
Завершиться війна, з нього теж спитаємо.
Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт
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