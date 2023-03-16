Все-таки, емоції людей — велика наука.

Ситуація 1.

З’являється людина, каже: я ваш новий реформатор.

Люди хмикають, спостерігають і, залежно від його/її роботи, визнають реформатором або ні.

Потім виходить якийсь Манекен007 і каже: він ніякий не реформатор, бо світло забув вимкнути й ще десь лампочка зникла. Збиток державі шалений, він/вона — корупціонер.

І більшість так: гм, все дуже неоднозначно!

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Через паузу шоку та огиди з’являються голоси: Мата Харі була неперевершеною шпигункою, цінні дані отримують з соцмереж під час спілкування. Найсміливіші доповнюють: найкраще місце для хорошого сексу — бібліотека!

Ситуація 2.

Виходить Манекен007 і каже: я — герой/героїня й ось мій документ.

Люди дивуються, як змінивши вивіску "Бордель" на "Бібліотека", можна породити Геракла.

Через паузу шоку та огиди з’являються голоси: Мата Харі була неперевершеною шпигункою, цінні дані отримують з соцмереж під час спілкування. Найсміливіші доповнюють: найкраще місце для хорошого сексу — бібліотека!

Товариство, у нас війна!

Це не "десь Велике АТО".

Питання "будемо ми чи не будемо" не втрачає актуальності жодного дня.

У нас Бахмут стікає кров’ю.

У нас єдина проблема — кремль.

Чи ви хочете в підсумку величезних руйнувань і жертв знову почути чиєсь: нє шмагла, пра*балі?І чи легше буде вам, що хтось, який обіцяв все — знову зафакапився і змарнував ваше персональне майбутнє?!

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Запитання, які у нас мають бути зараз: чи все ми зробили для перемоги? Чи здатні ті, хто обіцяв відстояти Соледар і Бахмут — відстояти його і гнати ворога? Чи може той, хто провалив підготовку до війни — привести нас до перемоги, яка потрібна нації? І що буде Після?!

Чи ви хочете в підсумку величезних руйнувань і жертв знову почути чиєсь: нє шмагла, пра*балі?

І чи легше буде вам, що хтось, який обіцяв все — знову зафакапився і змарнував ваше персональне майбутнє?!

Це — єдине, що нас повинно хвилювати.

А з якими черговими бля*ями Подоляк — мені це геть не цікаво, він в такому товаристві постійно, йому не звикати.

Завершиться війна, з нього теж спитаємо.

Джерело

Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт

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