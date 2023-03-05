Вікно можливостей для України може перетворитися на глуху стіну
Думати треба про майбутнє вже сьогодні. Інакше потім буде пізно
Вікно можливостей, яке відкрилося знову для України після початку повномасштабного вторгнення, не буде вічно навстіж. Можливості величезні. Україна може стати не лише щитом Європи, транспортним хабом або покращити свої аграрні позиції, а й європейським Ізраїлем як інкубатор стартапів чи майданчик для розробки високих технологій.
Залишилось побачити бажання нашої влади розвивати Україну саме так. І часу у нас буде не так багато
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Потенціал та можливості є. Залишилось побачити бажання нашої влади розвивати Україну саме так. І часу у нас буде не так багато. Якщо цим вікном можливостей не скористатися, то Україна після війни залишиться периферією Європи та звичайною аграрною країною, з холдингами та новими олігархами.
Оцінюючи світогляд Єрмака, Арахамії, Татарова, Подоляка та інших представників команди влади, я впевнений, що з ними вікно можливостей швидко перетворитися у глуху стіну
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Але, оцінюючи світогляд Єрмака, Арахамії, Татарова, Подоляка та інших представників команди влади, я впевнений, що з ними вікно можливостей швидко перетворитися в глуху стіну. Це моя думка, і я можу її аргументувати. Але якщо людина не ідіот, вміє користуватися Google і має хоча б зачатки аналітики, то вона й сама зможе знайти всі докази моєї правоти.
А поки що потрібно перемогти рашистів. Тому всі сили витрачаємо на це. А ось думки... Думати треба про майбутнє вже сьогодні. Інакше потім буде пізно.
Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України
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