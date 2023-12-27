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Рагу. Рецепт приготування в домашніх умовах
Апетитно, вітамінно, незрівнянно смачно та поживно! М'ясне рагу з овочами - це чудова страва два в одному. Ніжне соковите м'ясо свинини в поєднанні з корисними овочами можна подати як густий суп чи як другу страву в томатному соусі
Інгредієнти для рагу:
- свинина - 700 г
- картопля - 1 кг
- болгарський перець - 3 шт.
- кабачки - 1 шт.
- морква - 1 шт.
- цибуля - 2 шт.
- помідори - 4 шт.
- олія - 4 стол. л.
- вода (до смаку)
- томатна паста - 3 стол. л.
- лавровий лист - 2 шт.
- зелень
- часник - до смаку
- сіль - до смаку
- перець чорний мелений - до смаку
Покроковий рецепт приготування рагу:
- свинину промийте та обсушіть паперовими серветками
- наріжте м'ясо невеликими шматочками однакового розміру
- картоплю, цибулю, часник та моркву очистіть від шкірки
- в кабачків зріжте плодоніжку
- болгарські перці розріжте навпіл, вийміть серцевину
- всі овочі помийте та обсушіть кухонним рушником
- цибулю наріжте чвертькільцями, а моркву півкільцями
- болгарські перці подрібніть на шматочки приблизно 1 х 1 см, часник нарубайте дрібно
- наріжте помідори кубиками середнього розміру
- у сковороді з товстим дном та високими краями нагрійте олію без запаху, покладіть свинину обсмажуватись
- готуйте до появи золотистого відтінку, періодично помішуючи
- додайте в сковороду моркву та цибулю
- перемішайте та залиште на дві-три хвилини
- відправте до м'яса болгарський перець та часник
- перемішуючи, готуйте близько 5 хв.
- додайте томатну пасту, добре перемішайте, залиште на плиті ще на пару хвилин
- у каструлю з товстими краями відправте нарізані кубиками картоплю та кабачок
- додайте помідори
- перекладіть вміст сковорідки в каструлю
- додайте сіль до смаку, чорний мелений перець, пару листочків лаврового листа
- налийте одну склянку води, можна додати будь-які улюблені спеції, все добре перемішайте
- накрийте кришкою каструлю
- на сильному вогні доведіть до кипіння, знову все перемішайте
- зменште вогонь до трохи нижче середнього
- під закритою кришкою тушкуйте рагу до загусання та готовності всіх компонентів, приблизно 45 хв.
Смачного!
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