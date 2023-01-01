Ракета вдарила по вулиці мого дитинства. Спальний зелений квартал, де грали у футбол більше, ніж навчалися в школі, й де ви скоріш знайдете АТБ, ніж Сільпо, не кажучи вже про центр прийняття рішень.

Ракета зробила величезну вирву у тому місці, де я у шкільні роки бігав із друзями. Ракета направила вибухову хвилю на вікна, з яких я дивився на світ ще зовсім малим. Ракета вибила вікна квартири, де я провів більшу частину життя, де радів і хворів, де переживав першу закоханість (про кохання, а ще й взаємне годі було й мріяти), і де читав перші свої книжки, плекаючи мрії про свої власні, де чекав на результати іспитів і футбольних матчів. Ракета вибила вікна на кухні моєї мами...

Ракета зробила це тому, що якесь хворе створіння у бункері наказало генералам будь-що відключити світло у Києві у новорічну ніч. За будь-яку ціну. Навіть якщо ціною буде ганьба…

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Ракета зробила це тому, що якесь хворе створіння у бункері наказало генералам будь-що відключити світло у Києві у новорічну ніч. За будь-яку ціну. Навіть якщо ціною буде ганьба…

Те, що відчуваю я, дрібниці, у порівнянні з тим, що переживають люди, які втрачають коханих на цій війні, які лишаються без близьких. Без житла. Без надії повернути все те, що у них забрали...

Помста, це страва, яку подають холодною. Якщо росіяни думають, що колись ми їм забудемо…

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Помста — це страва, яку подають холодною. Якщо росіяни думають, що колись ми їм забудемо…

Наша ненависть не потребує криків. Вона має буди без емоцій. Але дієвою. Вона буде ефективною. Вона буде знаходити кожного. У неї буде дуже добра пам‘ять. Вона не забуде нічого навіть коли політики проголосять мир.

І не тільки у 2023 році ми будемо пам‘ятати про це. Ой не тільки.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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