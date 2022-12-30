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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Дупа - це новий символ Московії

Орест Сохар
30 грудня, 2022 п'ятниця
12:03
Погляд Орест Сохар

Вона уособлює орган почуттів, центр прийняття рішень, географічні координати, напрямок руху, принцип життя та якісну його оцінку.

"Жопа" - це одне з місць сили росіян, на рівні з холодильником та телевізором.

"Висидіти" чи "відсидітися" - базова стратегія народу. Іванко-дурник, який до завершення призовного віку сидів на печі, — популярний герой народних байок.

Інші нації відчувають серцем, а московити "відчують дупою". Іноді навіть гадають. Цілком справедливо сьогодні Україну назвати серцем світу, а Московію — дупою, і це буде для них комплімент.

Інші нації відчувають серцем, а московити "відчують дупою". Іноді навіть гадають. Цілком справедливо сьогодні Україну назвати серцем світу, а Московію — дупою.

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"Жопа", — саме так представники homo moscowitus найчастіше підбивають підсумки війни проти України, що почалася кремлем. Ці слова настільки схожі, що вже виглядають синонімами. До речі, реально поняття "дупа" та "війна" існують, а слів немає, тобто вони під забороною. Їх використання поза кухнею, як правило, тягне за собою проблеми із законом.

У Московії прийнято закон, за яким заборонено вживати слова іншомовного походження. Тому якщо хочете перекласти з англійської "цугцванг", то кращого аналога, ніж "повна дупа", не знайти.

Зважаючи на дію санкцій, можна сказати, що дупа світу — це не образне вираження, а координати сучасної Московії.

Якщо ви ще не повірили в жопний символізм, то погляньте на кейс Рогозіна: він став найвідомішим пораненим РФ за весь час т.зв. "СВО"... після того, як війна дісталася його дупи.

Якщо ви ще не повірили в дупний символізм, то погляньте на кейс Рогозіна: він став найвідомішим пораненим РФ за весь час т.зв. "СВО"… після того, як війна дісталася його задниці

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"Роскосмос" на чолі з Рогозіним був маленькою копією Росії на чолі з Путіним. РФ не змогла запустити жодну міжпланетну станцію, ринок комерційних пусків ракет США виграли без будь-якої конкуренції з боку "Роскосмосу". Ілон Маск у Твіттері тролив Рогозіна, бо той розбирався в космосі, як сам Ілон — на соцмережах. Навіть Китай за ці роки безповоротно випередив Росію. Піднебесна відправила на Місяць кілька складних апаратів, Росія – нуль. Поки США та Китай будували ракети, Рогозін погрожував у Твіттері ядерною війною та розповідав про неймовірні технології, які можна побачити лише у рядках таємних оборонних бюджетів.

Після досягнень у "Роскосмосі" Рогозін вирушив зміцнювати фронт, де буквально "на передовій" у ресторані отримав снаряд у дупу. До речі, експериментальним пострілом французької САУ CAESAR було встановлено, що у Рогозіна дві дупи: одна нижче за спину, друга — на плечах. Тому що інакше розуміти повідомлення про враження у Дімона м'яких тканин голови: у всіх нормальних людей на голові череп, а у нашого "героя" – сідниці.

Дупа у московитів — уособлює все: орган почуттів, центр прийняття рішень, географічні координати імперії та напрямок руху, а також і принцип життя, і якісну його оцінку

Отже, дупа у московитів уособлює все: орган почуттів, центр прийняття рішень, географічні координати імперії та напрямок руху, а також і принцип життя, і якісну його оцінку. Буде цілком справедливо внести корективи до державного герба Московії, додавши туди жопу, куди власне і залазять обидві голови облізлої курки. Буде яскраво та справедливо.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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