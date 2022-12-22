Це підтвердив сам Рогозін у коментарі RT.

"Поранений у спину. Житиму. Осколок [пройшов] у сантиметрі від хребта", - повідомив Рогозін.

За словами помічника Рогозіна, поранення дістали також особи, які його супроводжували. Він також заявив, що "удар носив явно цілеспрямований характер".

"На околиці Донецька обстрілу зазнав готель, у якому проживала група військових радників на чолі з Рогозіним. Дмитро Олегович дістав поранення в спину. Він госпіталізований. Загрози життю немає".

За даними "Бази", Рогозін дістав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.

Водночас видання "SOTA" повідомляє, що Рогозіна поранили в ресторані "Шеш-беш" у Донецьку, де він відзначав день народження.

За даними видання, поранено також так званого главу уряду ДНР Віталія Хоценка, а його охоронця і ще одну людину вбито.

Пізніше прессекретар Хоценка підтвердила ТАСС, що той поранений, загрози життю немає.

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