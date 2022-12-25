Московія – чудова назва для азійської постімперії
У Путіна потрібно відібрати не лише Крим, а й поцуплену "Росію"
Росія до 1721 року відома у латинських джерелах як Moscovia. І не вважалася приналежною до європейської цивілізації. Петро I вкрав історію Київської Русі та назву для своєї імперії, намагаючись загорнути азійську деспотію у європейську обгортку. Всередині держава так і залишилася частиною Азії.
Через 300 років Путін офіційно розвернув залишки імперії знову на схід. Точкою відліку заведено вважати 2012 рік – Москва почала конфронтацію з Заходом на користь так званого євразійства. 2022 рік став піком цього протистояння. Путін пообіцяв переорієнтувати економіку Росії на Азію. Звідси ці розмови про Індію і Китай, які стають головними партнерами Москви.
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Саме Орда сформувала загарбницьку філософію Московії: князі були безжальними до людей і водночас слухняними рабами ханів
Ось головні штрихи московщини:
- Саме Орда сформувала загарбницьку філософію Московії: князі були безжальними до людей і водночас слухняними рабами ханів. Александр Невський, якого зараз російська пропаганда розкручує у як символ протистояння з Заходом, Невський воював з тевтонцями, був правнуком половецького хана Котяна й обклав свій народ важкою даниною. Невський платив орді, обʼєднався з ханом Батиєм, аби воювати зі своїми братами та успішно грабувати словʼянські землі.
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- Відомі політики та експерти стверджують, що "сучасна Росія насправді продовжує залишатися Золотою Ордою, а президент Путін – "останній хан" цієї держави, яка "повинна повернутися до монгольської імперії з центром у Пекіні".
- Сьогоднішня війна Росії проти України багатьма сприймається як продовження протистояння між Сталіним та Бандерою, тобто, між імперією та окремою нацією, що прагне вирватися з її "обіймів". Але насправді відбувається ментальний конфлікт символів: ординської свідомості Александра Невського та проєвропейської Данила Галицького. Король Русі Данило отримав корону, скіпетр та вінець від папи Римського Інокентія IV, шукав у Європі вірних союзників для антимонгольської коаліції.
Сучасна Росія насправді продовжує залишатися Золотою Ордою, а президент Путін – "останній хан" цієї держави, яка "повинна повернутися до монгольської імперії з центром у Пекіні
Реанімувавши міф про Александра Невського, кремль дистанціюється від історичної легенди про Русь. Росія має повернути собі законну історичну назву Московія. Повернути рашистам первісну назву їх держави — ідея не нова. За неї виступали чимало політиків, дипломатів та депутатів.
Вирішити московитську дилему дуже просто – достатньо ухвалити відповідний закон ВР.
Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel
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