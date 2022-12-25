Росія до 1721 року відома у латинських джерелах як Moscovia. І не вважалася приналежною до європейської цивілізації. Петро I вкрав історію Київської Русі та назву для своєї імперії, намагаючись загорнути азійську деспотію у європейську обгортку. Всередині держава так і залишилася частиною Азії.

Через 300 років Путін офіційно розвернув залишки імперії знову на схід. Точкою відліку заведено вважати 2012 рік – Москва почала конфронтацію з Заходом на користь так званого євразійства. 2022 рік став піком цього протистояння. Путін пообіцяв переорієнтувати економіку Росії на Азію. Звідси ці розмови про Індію і Китай, які стають головними партнерами Москви.

Читайте також: Це не "війна Путіна". Це війна одного враженого імперською бацилою народу

Саме Орда сформувала загарбницьку філософію Московії: князі були безжальними до людей і водночас слухняними рабами ханів

Ось головні штрихи московщини:

Саме Орда сформувала загарбницьку філософію Московії: князі були безжальними до людей і водночас слухняними рабами ханів. Александр Невський, якого зараз російська пропаганда розкручує у як символ протистояння з Заходом, Невський воював з тевтонцями, був правнуком половецького хана Котяна й обклав свій народ важкою даниною. Невський платив орді, обʼєднався з ханом Батиєм, аби воювати зі своїми братами та успішно грабувати словʼянські землі.

Читайте також: Варфоломій дав зрозуміти, що вважає "російський світ" єрессю

Відомі політики та експерти стверджують, що "сучасна Росія насправді продовжує залишатися Золотою Ордою, а президент Путін – "останній хан" цієї держави, яка "повинна повернутися до монгольської імперії з центром у Пекіні".

Сьогоднішня війна Росії проти України багатьма сприймається як продовження протистояння між Сталіним та Бандерою, тобто, між імперією та окремою нацією, що прагне вирватися з її "обіймів". Але насправді відбувається ментальний конфлікт символів: ординської свідомості Александра Невського та проєвропейської Данила Галицького. Король Русі Данило отримав корону, скіпетр та вінець від папи Римського Інокентія IV, шукав у Європі вірних союзників для антимонгольської коаліції.

Сучасна Росія насправді продовжує залишатися Золотою Ордою, а президент Путін – "останній хан" цієї держави, яка "повинна повернутися до монгольської імперії з центром у Пекіні

Реанімувавши міф про Александра Невського, кремль дистанціюється від історичної легенди про Русь. Росія має повернути собі законну історичну назву Московія. Повернути рашистам первісну назву їх держави — ідея не нова. За неї виступали чимало політиків, дипломатів та депутатів.

Вирішити московитську дилему дуже просто – достатньо ухвалити відповідний закон ВР.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.