Патріарх почав свій виступ зі згадки про найгіршу геополітичну катастрофу в Європі після Другої світової війни. На відміну від путінського розпаду СРСР, для Варфоломія – це війна в Україні.

В аналізі цієї катастрофи він пішов далеко в минуле – до коріння московської державності. За його оцінкою, від початку ця державність мала негативний вплив на християнську традицію, яку вона начебто захищала. Цей вплив, зумовлений серед іншого дуже приблизним розумінням Православної Традиції, також був одним з історичних чинників поділів у глобальному Православ'ї.

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За оцінкою Варфоломія, від початку московська державність мала негативний вплив на християнську традицію, яку вона начебто захищала

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Патріарх кілька разів використав вираз "інструменталізація релігії" (εργαλειοποίηση της θρησκείας), який я теж постійно повторюю.

Також він кілька разів ужив вирази "єресь" та "російський світ" (ρωσικός κόσμος). Правда, він не назвав прямо "російський світ" єрессю, але дав зрозуміти, що саме так і думає. Він розвинув традиційну тезу про те, що етнофілетизм є єрессю, зробивши при цьому важливе уточнення. Для нього це "ідея, що церкви мають бути організовані відповідно до принципу національності, головним критерієм якої є мова".

Варфоломій не назвав прямо "російський світ" єрессю, але дав зрозуміти, що саме так і думає

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Таким чином патріарх перекинув місток від етнофілетизму до російського світу. Останній ставить на чільне місце не стільки національність, скільки мову. За його словами, "зв'язок між минулим етнофілетизму і сьогоденням російського світу очевидний. Віра стає кістяком ідеології путінського режиму". Ідеологів цього режиму, включаючи, очевидно, самого Путіна, патріарх Варфоломій називає "акторами, які часто не мають справжньої віри". Вони лише прикидаються – як у театрі.

Джерело

Про автора. Кирило Говорун, доктор філософських наук за спеціальністю "Богослов'я", професор університету Лойола-Мерімаунт в Лос-Анджелесі, директор Екуменічного інституту Гаффінгтон

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