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OPINION

В УПЦ-МП хочуть надягнути на себе ризи мучеників

Ігор Козловський
12 грудня, 2022 понедiлок
12:05
Погляд Ігор Козловський

Єпископат, який повинен бути провідником політики церкви, просто мовчить

Я був присутній на Комітеті Верховної Ради, на якому розробляли законопроєкт про заборону УПЦ-МП. Насамперед хочу зазначити, що основний проєкт закону, який був представлений народним депутатом Миколою Княжицьким, є найбільш ґрунтовним і є найпотужнішим законопроєктом, які потрібно зараз приймати. Зрозуміло, що до цього законопроєкту є певні зауваження в експертної спільноти. Також було погоджено, що на другому етапі узгодження цього законопроєкту до нього будуть залучені фахівці та експерти. Все це потрібно для доопрацювання проєкту закону, щоб він відповідав стандартам українського законодавства та міжнародним правовим нормам. Це дуже важливо. Оскільки Україна — це правова держава і нам важливо також розуміти, що релігійні спільноти створюються виключно для того, щоб задовольняти релігійні та духовні потреби громадянського суспільства.

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Однак вони не повинні займатись справами держави та втручатися в політичне життя країни. Тим паче просувати ідеологію, яка є ворожою для держави. Саме на це і спрямований цей законопроєкт. Я вважаю, що проєкт закону про заборону діяльності УПЦ-МП має хорошу перспективу щодо його прийняття. Поки ми ще не знаємо нічого про законопроєкт, який розробляє Кабінет Міністрів за дорученням президента України та РНБО. Можливо він теж буде вартий уваги, щоб розв'язувати проблему діяльності УПЦ-МП в Україні. Проте загалом можна стверджувати, що держава серйозно зайнялась цими питаннями.

"Русскій мір" є реваншистською ідеологією, головною ідеєю якої є заперечення існування української реальності. Це ознаки тоталітарної ідеології, яка спрямована на знищення української держави, і представники УПЦ-МП є провідниками цієї ідеології

Євстратій (Зоря) правий, коли каже, що Україна має гібридний варіант звʼязків з Московським патріархатом. Головним звʼязком українців з Московським патріархатом є канонічний звʼязок. І багато, хто це визнає. Канонічний звʼязок набагато важливіший для церкви, ніж якісь формальні юридичні звʼязки. Оскільки саме через канонічний зв'язок Московської патріархії вони повʼязуються зі світовим православʼям. Це означає, що Московський патріархат є громадами та громадянськими спільнотами в Україні. Саме так говорять представники Вселенського патріархату. УПЦ-МП у православному світі розглядають не як незалежну та самостійну церкву. Кожного дня ми отримуємо інформацію про те, що в храмах УПЦ (МП) знаходять літературу та докази, які свідчать не просто про звʼязки з Росією, а про пропаганду "русского міра". А "русскій мір" є реваншистською ідеологією, головною ідеєю якої є заперечення існування української реальності. Це ознаки тоталітарної ідеології, яка спрямована на знищення української держави й представники УПЦ-МП є провідниками цієї ідеології. Не всі, але більшість з них. Тому, я вважаю, що більшість священників, після прийняття законопроєкту про заборону діяльності УПЦ-МП будуть вимушені розв'язувати питання власного існування в нових реаліях. Зокрема, обʼєднатися з ПЦУ чи вступити в діалог з Вселенським патріархом. Тобто чітко зазначити свою про українську позицію.

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Є ще й інша проблема. Єпископат, який повинен бути провідником політики церкви, просто мовчить. Мовчать про ідеологію "русского міра". Немає жодного засудження цієї ідеології. Вони не говорять про колаборантів. Я жодного разу не чув від єпископів засудження колабораціонізму. Вони виводять їх за дужки й все. Це означає, що немає переосмислення своєї ролі в Україні саме під час війни. Від вірян ми вже чули, що єпископи УПЦ-МП говорять про те, що їх пригноблюють та називають себе "церквою мучеників". Ця інформація підтверджує те, що в кулуарах УПЦ-МП ведуться розмови про те, щоб надягнути на себе ризи мучеників.

Єпископат, який повинен бути провідником політики церкви, просто мовчить. Мовчать про ідеологію "русского міра". Немає жодного засудження цієї ідеології. Вони не говорять про колаборантів. Я жодного разу не чув від єпископів засудження колабораціонізму

Обшуки СБУ та правоохоронних органів храмів УПЦ-МП важливі. Проте ці заходи є запізнілими. Послідовність дій правоохоронних органів дозволяє представникам УПЦ-МП щось ховати та готуватись до зустрічей з СБУ. Проте дійсно це є важливими актами та обовʼязком СБУ. Оскільки існування та діяльність УПЦ-МП вийшло на рівень національної безпеки української держави. Тому, чим більше ми матимемо якісного матеріалу, тим швидше відбудеться оздоровлення самої церкви.

Водночас зараз ми втрачаємо час. Оскільки РНБО дало доручення Кабінету міністрів розробити проєкт закону про заборону діяльності УПЦ (МП) в Україні. Цей проміжок часу представники УПЦ-МП намагатимуться створити небезпечне для нас явище. Вони намагаються представити себе церквою, яка перебуває під тиском держави. Я постійно заперечую ці твердження. Оскільки в УПЦ-МП проходять обшуки та розслідування не через імʼя Ісуса Христа, а через пропаганду "русского міра".

Законопроєкт про заборону УПЦ-МП, який вже зараз готовий, потрібно приймати негайно. Адже відтермінування призведе до того, що представники УПЦ-МП будуть розганяти й далі свої твердження про те, що їхню церкву переслідують. В цьому є небезпека.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Ігор Козловський, релігієзнавець, громадський діяч

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