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OPINION

Влада проти рішення ЄСПЛ щодо законодавчої заборони російської церкви

Микола Княжицький
7 грудня, 2022 середа
14:12
Погляд Микола Княжицький

Представник Президента у парламенті Федір Веніславський публічно запевнив, що до долю УПЦ МП буде вирішувати суд, а не закон, аргументуючи це правом на свободу світогляду, але забуваючи про інтереси національної безпеки

Чекати довелося недовго

Сьогодні, 7 грудня представник Президента у Верховній Раді Федір Веніславський публічно підтвердив всі застереження, які я висловив щодо рішень Ради національної безпеки і оборони 1 грудня, затверджені указом Президента Володимира Зеленського, «щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій відповідно до норм міжнародного права у сфері свободи совісті та зобов’язань України у зв’язку зі вступом до Ради Європи».

Ігноруючи законопроєкт «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій» (№ 8221), влада затягує заборону діяльності Російської православної церкви в Україні на невизначений час.

Для виконання доручення РНБО і Президента, влада обрала правовий шлях, який суперечить міжнародним зобов’язанням України, зокрема, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та рішеннями і судовою практикою Європейського суду з прав людини.

Пан Веніславський повторив, що «релігійна організація може бути заборонена у судовому порядку», хоч ЄСПЛ чітко встановив, що релігійні об’єднання (в українському законодавстві – релігійні організації) можуть бути заборонені законом.

Він аргументував, що згідно Конституції України право на свободу світогляду та віросповідання може бути обмежене «з метою громадської безпеки, суспільного добробуту, здоров’я громадян, права на свободу світогляду».

У цьому переліку немає мети захисту інтересів національної безпеки, як це передбачено статтею 11 Конвенції (говорить про право на зібрання та об’єднання громадян) і, що найбільше відповідає українській ситуації – держави, проти якої Російська Федерація веде війну. Одним з ключових інструментів агресії стала РПЦ – з власного вибору, у великій заангажованості та намаганні знищити Українську державу й націю.

Представник Президента у ВРУ ствердив також, що закон «Про свободу совісті та релігійні організації» дозволяє заборонити діяльність релігійної організації, «якщо священнослужителі тієї чи іншої релігійної організації притягаються до кримінальної відповідальності за колабораціонізм».

Пан Веніславський не додав, що згідно ст. 16, частини четвертої, пункту 5 рішення про заборону приймає суд і вона стосується лише релігійних організацій, які мають статус юридичних осіб. РПЦ та УПЦ МП - це релігійні об’єднання, які не мають статусу юридичних осіб. Отже, їхню діяльність не можна заборонити на основі цієї норми закону «Про свободу совісті та релігійні організації».

У мене немає підстав стверджувати, що члени РНБО нещирі в намаганні заборонити діяльність РПЦ в Україні. Думаю, ніхто з них не спеціаліст з права на свободу совісті та релігійних організацій, чи тим більше канонічного права. Вони доручили все підготувати уряду та експертам влади, які йдуть незаконним шляхом.

Як результат, завдається непоправна шкода інтересам національної безпеки України, демократії нашого суспільства і держави, а також правам і свободам православних українців, яких держава зобов’язана захищати від впливу РПЦ. А сама РПЦ в Україні залишиться дозволеною й прекрасно себе почуватиме. Цього не можна допустити.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, народний депутат України, журналіст.

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