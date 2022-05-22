Військовий експерт висловив таку думку в етері Еспресо.

"Якщо ми отримаємо системи MLRS, які мають дальність 70 км, а з ракетами - до 300 км, - це дозволить нам завдавати Росії більше збитків у живій силі, у логістиці, знищенні важливих укріпрайонів. Ракети MLRS дійсно забезпечать якісні зміни на полі бою на нашу користь. Отримання 90 чи 100 гаубиць М777 замало. Для отримання переваги ми повинні отримати щонайменше в 5 разів більше цих гаубиць, ніж отримали на сьогодні", - зазначив Згурець.

РСЗВ MLRS 270. Фото з сайту portaltele.com.ua

Аналітик додав, що будь-яке нове озброєння, характеристика якого хоча б трохи переважає над російськими аналогами, надає Збройним силам беззаперечну перевагу над російськими окупантами на полі бою.

"На сьогодні поки що немає переваги української артилерії над російською. Адже озброєння росіян в артнапрямку є значними й ми поки поступаємось. Але гадаю, точкове використання гаубиць М777 при захисті Харкова та на Ізюмському напрямку показало, що дальність 5-10 км у порівнянні з російськими гаубицями дає суттєву перевагу", - зауважив Сергій Згурець.

У Міністерстві оборони США вважають, що постачання гаубиць M777 дало змогу українським військовим досягти успіхів в Харківській області та на Донбасі.

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