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Ракети MLRS дадуть змогу завдавати Росії більших збитків, - військовий експерт Згурець

22 травня, 2022 неділя
11:56
війна з Росією Сергій Згурець

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що отримання ракетної системи MLRS дасть змогу завдавати окупаційним силам Російської Федерації більше збитків на полі бою

Військовий експерт висловив таку думку в етері Еспресо.

"Якщо ми отримаємо системи MLRS, які мають дальність 70 км, а з ракетами - до 300 км, - це дозволить нам завдавати Росії більше збитків у живій силі, у логістиці, знищенні важливих укріпрайонів. Ракети MLRS дійсно забезпечать якісні зміни на полі бою на нашу користь. Отримання 90 чи 100 гаубиць М777 замало. Для отримання переваги ми повинні отримати щонайменше в 5 разів більше цих гаубиць, ніж отримали на сьогодні", - зазначив Згурець.

РСЗВ MLRS 270. Фото з сайту portaltele.com.ua

Аналітик додав, що будь-яке нове озброєння, характеристика якого хоча б трохи переважає над російськими аналогами, надає Збройним силам беззаперечну перевагу над російськими окупантами на полі бою.

"На сьогодні поки що немає переваги української артилерії над російською. Адже озброєння росіян в артнапрямку є значними й ми поки поступаємось. Але гадаю, точкове використання гаубиць М777 при захисті Харкова та на Ізюмському напрямку показало, що дальність 5-10 км у порівнянні з російськими гаубицями дає суттєву перевагу", - зауважив Сергій Згурець.

  • У Міністерстві оборони США вважають, що постачання гаубиць M777 дало змогу українським військовим досягти успіхів в Харківській області та на Донбасі.

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Новини
Харків
Сергій Згурець
Харківщина
гаубиці
Ізюм
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