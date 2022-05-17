Американські гаубиці надали нового імпульсу контрнаступу ЗСУ на Харківщині та Донбасі, - Пентагон
У Міністерстві оборони США вважають, що постачання гаубиць M-777 дозволило українським військовим досягти успіхів в Харківській області та на Донбасі
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.
"Ви вже бачите, як українці можуть переходити до контрнаступу. На Донбасі вони повернули кілька міст, які росіяни захопили раніше. І у Харкові це чудовий приклад того, що вони роблять більше, ніж просто захищають місто. Тепер вони витісняють росіян на схід і північ, і ми вважаємо, що на це особливо впливають гаубиці, особливо у Харкові", – заявив високопосадовець Пентагону.
Представник американського Міноборони додав, що гаубиці M-777 – не єдине озброєння, яке дозволяє ЗСУ проводити контрнаступ ефективно.
- 13 травня у Пентагоні повідомили, що більшість американських гаубиць M777 вже на передовій.
- 15 травня у посольстві США заявили, що українські військові вже отримали американські гаубиці M-777 та почали використовувати їх на фронті.
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