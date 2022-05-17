Американські гаубиці надали нового імпульсу контрнаступу ЗСУ на Харківщині та Донбасі, - Пентагон

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

"Ви вже бачите, як українці можуть переходити до контрнаступу. На Донбасі вони повернули кілька міст, які росіяни захопили раніше. І у Харкові це чудовий приклад того, що вони роблять більше, ніж просто захищають місто. Тепер вони витісняють росіян на схід і північ, і ми вважаємо, що на це особливо впливають гаубиці, особливо у Харкові", – заявив високопосадовець Пентагону.

Представник американського Міноборони додав, що гаубиці M-777 – не єдине озброєння, яке дозволяє ЗСУ проводити контрнаступ ефективно.

13 травня у Пентагоні повідомили, що більшість американських гаубиць M777 вже на передовій.

15 травня у посольстві США заявили, що українські військові вже отримали американські гаубиці M-777 та почали використовувати їх на фронті.

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