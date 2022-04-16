Ракетні обстріли зранку по Миколаєву, троє поранених, - боєць ТрО
Зранку 16 квітня дві з чотирьох ракет, випущених по Миколаєву, влучили в інфраструктурні об'єкти, троє поранених
Про ситуацію у Миколаєві станом на ранок 16 квітня повідомив Юрій, боєць ТрО Миколаєва в етері Еспресо TV
Боєць ТРО розповів: "Сьогодні зранку ми знову мали обстріли. Дві з чотирьох ракет, випущених вранці окупантами по Миколаєву, влучили в інфраструктурні об'єкти міста, що розташовані недалеко один від одного. Троє людей отримали поранення. Також зранку була обстріляна Баштанка".
- Нагадаємо, російські окупанти 15 квітня відкрили вогонь по Миколаєву касетними снарядами
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