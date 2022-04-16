Ракетні обстріли зранку по Миколаєву, троє поранених, - боєць ТрО

Про ситуацію у Миколаєві станом на ранок 16 квітня повідомив Юрій, боєць ТрО Миколаєва в етері Еспресо TV



Боєць ТРО розповів: "Сьогодні зранку ми знову мали обстріли. Дві з чотирьох ракет, випущених вранці окупантами по Миколаєву, влучили в інфраструктурні об'єкти міста, що розташовані недалеко один від одного. Троє людей отримали поранення. Також зранку була обстріляна Баштанка".



Нагадаємо, російські окупанти 15 квітня відкрили вогонь по Миколаєву касетними снарядами