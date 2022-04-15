Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, загинуло п'ять людей, є поранені, – голова ОВА

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.



У п'ятницю, 15 квітня, окупанти застосували заборонені міжнародними договорами касетні боєзапаси у Миколаєві. Внаслідок обстрілу загинуло 5 людей, 15 отримали поранення. Один із тих, хто загинув, підняв не розірваний снаряд.



"Ще раз повторюю. Не чіпайте невідомі предмети. Це буває смертельно", – наголосив Кім.

Раніше повідомляли, що військові РФ намагалися захопити спостережний пост на Миколаївщині.