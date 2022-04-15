Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, загинуло п'ять людей, є поранені, – голова ОВА
Російські окупанти 15 квітня відкрили вогонь по Миколаєву касетними снарядами
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
У п'ятницю, 15 квітня, окупанти застосували заборонені міжнародними договорами касетні боєзапаси у Миколаєві. Внаслідок обстрілу загинуло 5 людей, 15 отримали поранення. Один із тих, хто загинув, підняв не розірваний снаряд.
"Ще раз повторюю. Не чіпайте невідомі предмети. Це буває смертельно", – наголосив Кім.
- Раніше повідомляли, що військові РФ намагалися захопити спостережний пост на Миколаївщині.
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