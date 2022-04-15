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Військові РФ намагалися захопити спостережний пост на Миколаївщині, – ОК "Південь"

15 квітня, 2022 п'ятниця
16:19
війна з Росією російські військові мародерствують

Ворог намагався захопити спостережний пост в Миколаївській області та провести розвідку українських позицій на Херсонщині. Обидві спроби були невдалі

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

У Миколаївській та Херсонській областях російські військові завдають ракетно-артилерійські удари по окупованих ними населених пунктах, де самі ж залишили попередньо обрані позиції, у дворах житлових будинків, школах, інших об’єктах інфраструктури.

"Таким чином, рашисти, підступно ховаючись за мирним населенням, як за живим щитом, намагаються схилити тих самих місцевих до хибної думки, що обстріли населених пунктів – це справа українських військових, а їх місія - так званих визволителів", – зазначають у дописі. 

Протягом ночі ворог намагався захопити спостережний пост в Миколаївській області та провести розвідку українських позицій на Херсонщині. Обидві спроби були невдалі: атаку на пост відбито, а розвідувальну групу знищено. Загальні втрати ворога тільки за цю ніч склали 22 військових і 3 одиниці техніки.

Зазначають, що обстановка в Чорноморській операційній зоні залишається напруженою.

"Отримавши розгромне ураження як по корабельному складу, так і по імперських амбіціях, ворожі сили оскаженіло вишукують спосіб помсти, посилюючи повітряну розвідку, активізувавши ракетні атаки, диверсійну та агітаційну діяльність. Але сили охорони та оборони півдня України напоготові: БПЛА-розвідник на Одещині влучно знищений ППО, агітатори та колаборанти стикаються зі свідомою проукраїнською позицією місцевого населення півдня України та потрапляють до компетентних органів", – додають у повідомленні. 

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ЗСУ
Південь
Миколаївська область
війна новини
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