Ракетний обстріл Павлограда: в ОВА розповіли про стан постраждалих дітей
П'ятеро дітей, які постраждали через російський ракетний удар по Павлограду Дніпропетровської області, лікуються амбулаторно. Їхній стан задовільний
Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Постраждалі п’ятеро дівчаток – від 8 до 16 років – усі перебувають на амбулаторному лікуванні. Їхньому життю нічого не загрожує. Двоє дівчат переважно мають різані рани, а три сестрички – віком 8, 12 і 14 років – отруїлися продуктами горіння", – сказав він.
За словами чиновника, з дітьми пізніше також попрацюють психологи.
- У ніч на 1 травня російська армія атакувала Павлоград ракетами.
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