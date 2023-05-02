Ракетний обстріл Павлограда: в ОВА розповіли про стан постраждалих дітей

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



"Постраждалі п’ятеро дівчаток – від 8 до 16 років – усі перебувають на амбулаторному лікуванні. Їхньому життю нічого не загрожує. Двоє дівчат переважно мають різані рани, а три сестрички – віком 8, 12 і 14 років – отруїлися продуктами горіння", – сказав він.

За словами чиновника, з дітьми пізніше також попрацюють психологи.