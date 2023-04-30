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У Павлограді на Дніпропетровщині прогриміли вибухи

30 квітня, 2023 неділя
23:39
Війна з Росією термінова новина

У Павлограді Дніпропетровської області ввечері 30 квітня пролунали вибухи

Про це повідомив мер міста Анатолій Вершина в коментарі Суспільному.

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги, яка тривала приблизно з 21:30 до 23:17. Подробиць мер не надав.

  • 30 квітня на Дніпропетровщині росіяни гатили по Нікополю, влучили в будинки, електролінії, убили одного цивільного, поранили ще двох.
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