У Павлограді на Дніпропетровщині прогриміли вибухи
У Павлограді Дніпропетровської області ввечері 30 квітня пролунали вибухи
Про це повідомив мер міста Анатолій Вершина в коментарі Суспільному.
Вибухи пролунали під час повітряної тривоги, яка тривала приблизно з 21:30 до 23:17. Подробиць мер не надав.
- 30 квітня на Дніпропетровщині росіяни гатили по Нікополю, влучили в будинки, електролінії, убили одного цивільного, поранили ще двох.
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