РФ двічі за день обстріляла Нікополь: одна людина загинула, ще дві постраждали
На Дніпропетровщині 30 квітня росіяни гатили по Нікополю, влучили в будинки, електролінії, убили одного цивільного, поранили ще двох
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі.
"Сьогодні за день ворог двічі вгатив з важкої артилерії по Нікополю. Загинув 48-річний місцевий мешканець. Постраждали 46-річна жінка та 80-річний чоловік", - наголосив він.
Також ворог влучив у шість багатоповерхових і стільки ж приватних будинків, господарчі споруди, два газопроводи та лінію електропередачі. Наслідки обстрілів з'ясовують.
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