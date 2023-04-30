Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі.

"Сьогодні за день ворог двічі вгатив з важкої артилерії по Нікополю. Загинув 48-річний місцевий мешканець. Постраждали 46-річна жінка та 80-річний чоловік", - наголосив він.

Також ворог влучив у шість багатоповерхових і стільки ж приватних будинків, господарчі споруди, два газопроводи та лінію електропередачі. Наслідки обстрілів з'ясовують.