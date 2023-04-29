Росія обстріляла Червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині
У суботу, 30 квітня, російські терористи обстріляли Червоногригорівську громаду Дніпропетровської області
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Під ворожий вогонь з важкої артилерії сьогодні потрапила Червоногригорівська громада, що на Нікопольщині. На щастя, ніхто не постраждав", - пише Лукашук.
В інших районах області день минув без обстрілів.
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