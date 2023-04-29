Росія обстріляла Червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Під ворожий вогонь з важкої артилерії сьогодні потрапила Червоногригорівська громада, що на Нікопольщині. На щастя, ніхто не постраждав", - пише Лукашук.

В інших районах області день минув без обстрілів.