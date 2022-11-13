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Ракетний та авіаційні удари, обстріли з РСЗВ: результати ворожих атак 13 листопада

13 листопада, 2022 неділя
19:59
війна з Росією російські окупанти

Станом на вечір 13 листопада 2022 року російські окупанти протягом доби 14 разів гатили по Україні з реактивних систем залпового вогню, ворожа авіація нанесла 6 авіаударів. Також повідомляється про запуск ракети

Про це мовиться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Протягом поточної доби російські окупанти завдали один ракетний та 6 авіаційних ударів, здійснили понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - пише пресслужба. 

Ворог продовжує спроби просунутися на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, водночас будує оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. 

Волинський та Поліський напрямок залишаються стабільними, без змін. Генштаб інформує про можливу загрозу ворожих атак з БПЛА та нанесення ракетних й авіаційних ударів з території Білорусі.

Напрямки ворожих обстрілів за добу такі:

  • Слобожанський: з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Різникове, Вільхуватка, Колодязне, Бологівка та Фиголівка;
  • Куп'янський та Лиманський напрямки: з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, уражено райони міст та сіл: Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Терни та Зарічне;
  • Бахмутський: з усього спектру артилерії, під вогнем опинилися Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк;
  • Авдіївський: з різнокаліберної артилерії, по районах Веселого, Кам’янки, Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки;
  • Новопавлівський: з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, атак зазнали Парасковіївка, Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка, Темирівка, Новопіль, Ольгівське та Полтавка;
  • Запорізький напрямок: з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка та Малі Щербаки.
  • Таврійський напрямок: під артилерійськими обстрілами опинилися райони населених пунктів Вищетарасівка, Милове, Золота Балка, Михайлівка та Шевченківка. Безпосередньо вогневого ураження зазнало село Добра Надія Дніпропетровської області. 

Також повідомляється, що окупанти планують поповнити особовий склад учнями військових навчальних закладів та бійцями, що пройшли тренування в центрах підготовки.

  • Нагадаємо, одночасно за добу 13 листопада під вогнем ЗСУ опинилися 10 районів дислокації окупантів, уражено особовий склад, техніку, 6 ворожих позицій ЗРК та пункт управління 

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