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За добу ЗСУ знищили пункт управління та 10 місць зосередження ворога

13 листопада, 2022 неділя
19:18
війна з Росією ЗСУ

Під вогнем ЗСУ у неділю, 13 листопада 2022 року, опинилися 10 районів дислокації окупантів, уражено особовий склад, техніку, 6 ворожих позицій ЗРК та пункт управління

Про це мовиться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ. 

Протягом 13 листопада українська авіація здійснила 16 атак по ворогу, окупанти зазнали втрат на 10 позиціях зосередження особового складу, озброєння та техніки. Також повідомляється про влучання по 6 місцях дислокації зенітно-ракетних комплексів військ РФ.

Генштаб інформує, що військові з ракетних військ та артилерії також уразили пункт управління окупантів та 10 районів дислокації російських військових.

"Віримо у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!" - наголошують в Генштабі.

  • 12 листопада ЗСУ ліквідували понад 650 військових країни-агресора, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 80860 російських окупантів.
  • Днем пізніше Генштаб інформував про влучання в будівлю в Херсонській області, внаслідок чого до 500 окупантів отримали травми, до лікарні у Таврійську прямували дві вантажівки з мертвими росіянами.

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Україна
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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