Про це повідомив Генштаб ЗСУ

За найсвіжішою інформацією, Сили оборони завдали високоточного удару по будівлі в околицях населеного пункту Дніпряни на Херсонщині, де перебувало до 500 окупантів. У підсумку до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих окупантів. До найближчої лікарні доставили 56 важкопоранених людей, з яких ще 16 померли згодом. Остаточна інформація щодо втрат російських загарбників уточнюється.

А загалом упродовж минулої доби авіація Сил оборони України 13 разів вдарила по ворогу. Пошкоджено 8 областей концентрації особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 позицій зенітних ракетних систем противника.

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