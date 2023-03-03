Ракетний удар по багатоповерхівці в Запоріжжі: вночі рятувальники витягнули з-під завалів тіла двох загиблих
Рятувальники деблокували з-під завалів тіла ще двох загиблих мешканців будинку, в який росіяни влучили вночі 2 березня
Про це повідомили в ДСНС України.
Станом на 07:00 3 березня рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих мешканців будинку. Комунальні служби вивезли понад 102 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місці події надали допомогу 76 мешканцям будинку та родичам постраждалих.
Ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі триває. Рятувальники шукають людей під завалами й демонтують небезпечні елементи будинку. Загалом до робіт залучено 116 співробітників різних служб, зокрема кінологів, а також 25 одиниць техніки.
- Нагадаємо, вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку міста Запоріжжя. Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували та передали волонтерам також двох котів. За інформацією ДСНС на вечір 2 березня, з-під завалів вдалося витягнути тіла двох загиблих. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про чотирьох загиблих і вісьмох поранених, згодом у Нацполіції зазначали про трьох загиблих, а відтак, за уточненими даними – про двох жертв удару.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.43
Купівля 38.43Продаж 39.52
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе