Ракетний удар по багатоповерхівці в Запоріжжі: вночі рятувальники витягнули з-під завалів тіла двох загиблих

Про це повідомили в ДСНС України.

Станом на 07:00 3 березня рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих мешканців будинку. Комунальні служби вивезли понад 102 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місці події надали допомогу 76 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

Ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі триває. Рятувальники шукають людей під завалами й демонтують небезпечні елементи будинку. Загалом до робіт залучено 116 співробітників різних служб, зокрема кінологів, а також 25 одиниць техніки.