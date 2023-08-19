Ракетний удар по історичному центру Чернігова: росіяни зруйнували дві пам'ятки архітектури
Внаслідок обстрілу Росією історичного центру міста Чернігова 19 серпня вщент зруйнований Драматичний театр імені Т. Шевченка, ще одна архітектурна пам'ятка національного значення зазнала пошкоджень
Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.
Зазначається, що внаслідок потрапляння російської ракети знищено вщент Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Т. Шевченка - пам'ятку архітектури місцевого значення.
Крім цього, пошкоджень зазнала пам'ятка архітектури національного значення П'ятницька церква. Вона віднесена до сфери відповідальності Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній".
У МКІП додали, що історичний центр міста з тисячолітньою історією Чернігова є кандидатом на внесення до Списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.
Також повідомляється, що цьогоріч МКІП спільно з обласною та міською адміністраціями розпочали роботу над внесенням культурного ландшафту міста Чернігова до Переліку об'єктів культурної спадщини, які перебувають під загрозою.
"Росія як країна-терорист планомірно нищить культурну спадщину України, завдаючи непоправних втрат не тільки українській, а й світовій культурі. Вчергове закликаємо світову спільноту ізолювати агресора, а також нарешті позбавити Росію членства в ЮНЕСКО", - наголосили у Мінкульт.
Ракетна атака РФ по центру Чернігова: що відомо
Ранком суботи, 19 серпня 2023 року, російські окупанти вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. Станом на 15:25 загинули 7 людей, серед них - дитина. Також щонайменше 110 отримали поранення.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що російська ракета влучила безпосередньо у Палац культури на центральній площі міста. Через ударну хвилю пошкоджені дахи п'ятиповерхових будинків.
За даними ДСНС, внаслідок російського удару балістикою відбулося руйнування даху драмтеатру з послідуючою пожежею. Також пошкоджено скління вікон 3 Державних пожежно-рятувальних загонів.
Про обстріл Чернігова повідомляв і президент Володимир Зеленський.
"Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр", - написав президент.
Крім цього, в ефірі телемарафону кореспондентка з місця подій Олександра Денисенко повідомила, що під час російського ракетного удару у Чернігові відбувалася виставка виробників дронів.
Згодом співорганізаторка виставки дронів Марія Берлінська на своїй сторінці у Facebook повідомила, що під час оголошення повітряної тривоги захід зупинили, учасникам декілька разів наголосили на необхідності піти в укриття. Однак, за її словами, частина людей пішла на вулицю.
Вона також додала, що захід та місце його проведення було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою.
Про захід свідчить й анонс, опублікований напередодні у телеграм-каналі Victory Drones. У ньому запрошували виробників, військових, аерошколи та соціально-відповідальні бізнеси для демонстрації дронів.
Захід був запланований на суботу, 19 серпня, о 10:00. Водночас точне місце проведення організатори не вказували. Конкретне місце повідомили лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Зазначається, що подію проводили спільно з Чернігівською ОВА та кластером оборонних технологій Brave1.
При цьому у пресслужбі Чернігівської міськради заявили, що виставка не погоджувалася із місцевою владою. За їхніми словами, "жодних дозволів не надавалося".
Через російський теракт у Чернігові оголосили триденну жалобу з 19 по 21 серпня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.21
-
EUR
Купівля 40.95Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе