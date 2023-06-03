Rammstein на межі розпаду, - Bild

Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, екстравагантність фронтмена Тілля Ліндеманна викликає багато суперечок серед інших учасників гурту.

"Учасники гурту вважають, що поведінка Ліндеманна затягнула їх у бруд. Останніми роками знову і знову з'являються натяки на розбрат. Кажуть, що також обговорювалося розставання", - йдеться у матеріалі.

Bild також пише про звинувачення у бік гурту Rammstein. Нібито за лаштунками концерту у Вільнюсі музиканти накачали жінку наркотиками, а пізніше знущались з неї.

Поки ніхто з музикантів особисто не прокоментував звинувачення чи чутки про розставання.