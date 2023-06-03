Rammstein на межі розпаду, - Bild
Популярний німецький музичний гурт Rammstein перебуває на межі розпаду
Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, екстравагантність фронтмена Тілля Ліндеманна викликає багато суперечок серед інших учасників гурту.
"Учасники гурту вважають, що поведінка Ліндеманна затягнула їх у бруд. Останніми роками знову і знову з'являються натяки на розбрат. Кажуть, що також обговорювалося розставання", - йдеться у матеріалі.
Bild також пише про звинувачення у бік гурту Rammstein. Нібито за лаштунками концерту у Вільнюсі музиканти накачали жінку наркотиками, а пізніше знущались з неї.
Поки ніхто з музикантів особисто не прокоментував звинувачення чи чутки про розставання.
- У липні 2022 року під час концерту у Варшаві музиканти німецького гурту Rammstein розгорнули прапор України.
- 26 травня 2023 року фронтмен німецького рок-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн виступив у Литві та звернувся наприкінці виступу до залу російською, після чого впав просто на сцені.
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