Раніше час у Всесвіті йшов повільніше вп'ятеро, - науковці

Про це інформує Scimex.

Теорія відносності Ейнштейна каже про те, що час тече по-різному для тих людей, які рухаються зі швидкістю, близькою до швидкості світла, і для тих, які нерухомі. Ця теорія також передбачала те, що час та поля були уповільнені. Це означало те, що ми повинні були спостерігати, як далекий, стародавній Всесвіт працює набагато повільніше, ніж сьогодні.

Учені змогли виявили що Всесвіт розширюється. Після цього вони зрозуміли, що з плином часу повинно відбуватися і його сповільнення. З нашої точки зору це означає, що минуле рухається повільніше, аніж теперішнє. Утім виявити, наскільки повільніше це відбувається, виявилося складно.

Відповідь на це питання, імовірно, дає нове дослідження вчених із Сіднейського університету. Вони використали 200 квазарів як "годинники" для вимірювання часу біля початку народження Всесвіту, тобто через мільярд років після Великого вибуху. Так за тіканням квазарів можна відобразити час упродовж розширення Всесвіту.

"Озираючись назад на той час, коли Всесвіту було трохи більше ніж мільярд років, ми бачимо, що час йшов уп’ятеро повільніше. Якби ви були там, у цьому новонародженому Всесвіті, одна секунда здавалася б однією секундою, але з нашої позиції, більш ніж на 12 мільярдів років у майбутнє, цей ранній час, здається, розтягується", - сказав провідний автор дослідження Герайнт Льюїс.

Довідково. Квазари - гіперактивні надмасивні чорні діри в центрах ранніх галактик.