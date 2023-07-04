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Hubble показав спіральну галактику у сузір’ї Пегаса після вибуху наднової

4 липня, 2023 вiвторок
09:15
Наука вибух зірки

Космічний телескоп NASA Hubble зробив зображення спіральної галактики у сузір'ї Пегаса, яка розташована на відстані близько 184 мільйонів світлових років від Землі

Про це повідомляє обсерваторія. 

Спіральна галактика UGC 11860 на фото космічного телескопа має форму нечіткого овалу, нахиленого по діагоналі. Її центр світиться теплими кольорами, навколо розташовані два спіральні рукави з яскравими точками зореутворення. Галактика UGC 11860 чітко виділяється на фоні малих зірок та інших галактик. 

В обсерваторії відзначили, що вибух наднової зафіксували за допомогою роботизованого телескопа Hubble, призначеного для пошуку швидкоплинних астрономічних явищ в небі, у 2014 році. Наслідки величезного космічного вибуху досліджували дві команди астрономів. 

Одна команда збирала дані про UGC 11860, щоб дослідити зоряні системи-попередники, які врешті-решт гинуть від вибуху наднових. Це явище зазвичай супроводжується виділенням кремнію та нікелю, тож розуміння впливу маси та складу зоряних систем-попередників є важливим для пояснення того, як виникло багато хімічних елементів на Землі.

Інша група астрономів спостерігала за надновими, які були виявлені роботизованим телескопом, аби краще дослідити роботу самого телескопа, який дозволяє вченим виявляти різні об'єкти у небі - від астероїдів до непередбачуваних наднових.  

  • 5 травня телескоп Hubble сфотографував галактику-медузу з яскравими "вусиками". Вона розташована на відстані понад 650 мільйонів світлових років від Землі у сузір'ї Телескопіум.

космос
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