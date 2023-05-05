Телескоп Hubble показав галактики-медузи з яскравими "вусиками", що містять згустки зореутворень
Космічний телескоп Hubble зробив зображення галактики-медузи JO175, яка розташована на відстані понад 650 мільйонів світлових років від Землі у сузір'ї Телескопіум
Про це інформують в NASA.
Галактики медуз отримали свою назву через свої "вусики" з газу та пилу, що утворюються зорями. Ці яскраві вусики містять згустки зореутворення та надають галактикам медуз особливо яскравий вигляд.
Hubble нещодавно завершив глибоке занурення у скупчення медуз, зокрема у згустки зореутворення газу та пилу, що встромляють їх вусики. Вивчаючи походження та долю зірок у цих скупченнях, астрономи сподіваються краще зрозуміти процеси, що лежать в основі формування зірок у всесвіті.
Це зображення галактики-медузи JO175.
Крім того, космічний телескоп зробив зображення лінзоподібної галактики NGC 5283. Вона має яскраве галактичне ядро, де знаходиться надмасивна чорна діра. Коли пил та газ потрапляють у неї, то нагріваються та випромінюють світло.
NGC 5283 належить до типу Сейферта. Близько 10% усіх галактик є сейфертовими галактиками.
Hubble спостерігав цю галактику в рамках огляду даних про сусідні активні ядра галактик. Це допоможе астрономам досліджувати фізику активних ядер, чорних дір та структуру галактики-господаря.
- Планувалося, що SpaceX запустить на орбіту ракету Falcon Heavy із супутником ViaSat-3 Americas 27 квітня, але старт було відкладено. Уночі науковці здійснили цей запуск.
- Hubble зробив зображення лінзоподібної галактики NGC 3489. Лінзоподібні галактики не спіральні або еліптичні, вони виявляють риси обох.
- Космічний телескоп NASA Hubble зафіксував спіральну галактику NGC 4395, яка має дуже низьку поверхневу яскравість, тобто розсіяна і випромінює менше світла, ніж інші.
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