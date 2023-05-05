Про це інформують в NASA.

Галактики медуз отримали свою назву через свої "вусики" з газу та пилу, що утворюються зорями. Ці яскраві вусики містять згустки зореутворення та надають галактикам медуз особливо яскравий вигляд.

Hubble нещодавно завершив глибоке занурення у скупчення медуз, зокрема у згустки зореутворення газу та пилу, що встромляють їх вусики. Вивчаючи походження та долю зірок у цих скупченнях, астрономи сподіваються краще зрозуміти процеси, що лежать в основі формування зірок у всесвіті.

Це зображення галактики-медузи JO175.

Крім того, космічний телескоп зробив зображення лінзоподібної галактики NGC 5283. Вона має яскраве галактичне ядро, де знаходиться надмасивна чорна діра. Коли пил та газ потрапляють у неї, то нагріваються та випромінюють світло.

NGC 5283 належить до типу Сейферта. Близько 10% усіх галактик є сейфертовими галактиками.

Hubble спостерігав цю галактику в рамках огляду даних про сусідні активні ядра галактик. Це допоможе астрономам досліджувати фізику активних ядер, чорних дір та структуру галактики-господаря.