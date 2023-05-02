Про це інформує NASA.

Фото спіральної зоряної системи NGC 4395 зробив телескопом Hubble. Вона одна з найближчих і найтьмяніших відомих сейфертових галактик.

"Має низьку поверхневу яскравість, що означає, що вона розсіяна і випромінює менше світла, ніж звичайні галактики. Вона розташована на відстані близько 14 млн світлових років від Землі і є сейфертовою галактикою з дуже яскравим ядром", - пише відомство.

Такі галактики мають активні ядра (AGN), що живляться надмасивними чорними дірами. AGN дуже яскраві через випромінювання по всьому електромагнітному спектру, коли чорна діра пожирає матеріал.

Ядро NGC 4395 має порівняно низьку світність з іншими, а чорна діра приблизно в 10 тис. разів більша за масу нашого Сонця.

"Сейфертові галактики відрізняються тим, що можна виявити зоряну систему, що оточує чорну діру", - додають науковці.

Довідково. Галактика NGC 4395 - це карликова зоряна система, унікальна через відсутність галактичної опуклості - щільно упакованої групи зірок у центрі галактики.