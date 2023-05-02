У NASA показали незвичайну галактику, яка розташована на близько 14 млн світлових років від Землі
Космічний телескоп NASA Hubble зафіксував спіральну галактику NGC 4395, яка має дуже низьку поверхневу яскравість, тобто розсіяна і випромінює менше світла, ніж інші
Про це інформує NASA.
Фото спіральної зоряної системи NGC 4395 зробив телескопом Hubble. Вона одна з найближчих і найтьмяніших відомих сейфертових галактик.
"Має низьку поверхневу яскравість, що означає, що вона розсіяна і випромінює менше світла, ніж звичайні галактики. Вона розташована на відстані близько 14 млн світлових років від Землі і є сейфертовою галактикою з дуже яскравим ядром", - пише відомство.
Такі галактики мають активні ядра (AGN), що живляться надмасивними чорними дірами. AGN дуже яскраві через випромінювання по всьому електромагнітному спектру, коли чорна діра пожирає матеріал.
Ядро NGC 4395 має порівняно низьку світність з іншими, а чорна діра приблизно в 10 тис. разів більша за масу нашого Сонця.
"Сейфертові галактики відрізняються тим, що можна виявити зоряну систему, що оточує чорну діру", - додають науковці.
Довідково. Галактика NGC 4395 - це карликова зоряна система, унікальна через відсутність галактичної опуклості - щільно упакованої групи зірок у центрі галактики.
- Планувалося, що SpaceX запустить на орбіту ракету Falcon Heavy із супутником ViaSat-3 Americas 27 квітня, але старт було відкладено. Уночі науковці здійснили цей запуск.
- Hubble зробив зображення лінзоподібної галактики NGC 3489. Лінзоподібні галактики не спіральні або еліптичні, вони виявляють риси обох.
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