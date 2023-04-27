Про це інформують на сайті компанії.

Зі стартового комплексу 39A (LC-39A) в Космічному центрі імені Кеннеді NASA у Флориді відправлення заплановано 27 квітня о 07:29 за східним часом (28 квітня о 02:15 за Києвом).

На борту місії знаходитиметься перший супутник Astranis MicroGEO і супутник GS-1 компанії Gravity Space.

"Один з бічних прискорювачів цієї місії раніше підтримував Arabsat-6A, STP-2, COSMO-SkyMed другого покоління FM2, KPLO і три місії Starlink, а другий раніше підтримував запуск Arabsat-6A і STP-2", - пишуть у SpaceX.

Супутник є першим із трьох апаратів каліфорнійської компанії ViaSat Inc нового покоління системи глобального покриття в Ka-діапазоні, які за сукупною пропускною спроможністю вдвічі перевищують можливості всіх комерційних інтернет-супутників на орбіті.

"Очікується, що коли мережа буде повністю введена в експлуатацію, вона дозволить мільярдам людей - в будинках і на підприємствах, в літаках і на морі, а також в громадах, які колись були відключені від мережі - зв'язуватися з людьми та інформацією, яка їм потрібна", - зазначають у відомстві.

Особливістю ViaSat-3 Americas є можливість забезпечити швидкість завантаження до 100+ Мбіт/с. Розробники припускають, що кожен супутник буде передавати принаймні 1 терабіт пропускної здатності даних в секунду. Апарат охоплюватиме Європу, Близький Схід і Африку, а третій супутник - Азійсько-Тихоокеанський регіон.

Супутник важить приблизно 6 метричних тонн і розміром приблизно зі шкільний автобус.

Трансляція розпочнеться приблизно за 15 хвилин до старту.

Якщо чинники завадять це зробити, то резервна можливість буде 29 квітня.

Довідково. Супутник важить понад 12 000 фунтів і розміром приблизно зі шкільний автобус. На відміну від ViaSat-1 або ViaSat-2, стартовий майданчик ViaSat-3 Americas знаходиться в Сполучених Штатах і доступний автомобільним або повітряним транспортом. Літаючи на супутнику, він прибуде до Флориди на дев'ять днів раніше, ніж якби ми перевезли його через всю країну.

Термін функціонування - 15 років.

ViaSat-3 Americas дає нам можливість робити дійсно значущі речі в масштабах, які ми ніколи раніше не могли - підключати непідключені та забезпечувати зв'язок там, де люди цього не очікують. І ось тут починається справжній ажіотаж, запевняють у компанії.