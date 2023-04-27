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Головна Наука SpaceX запустить на орбіту супутник ViaSat-3 Americas масою приблизно 6 тонн

SpaceX запустить на орбіту супутник ViaSat-3 Americas масою приблизно 6 тонн

27 квітня, 2023 четвер
12:44
Наука

У четвер, 27 квітня, SpaceX запустить ракету Falcon Heavy із супутником ViaSat-3 Americas на геостаціонарну орбіту масою приблизно 6 тонн для високошвидкісного інтернету

Про це інформують на сайті компанії.

Зі стартового комплексу 39A (LC-39A) в Космічному центрі імені Кеннеді NASA у Флориді відправлення заплановано 27 квітня о 07:29 за східним часом (28 квітня о 02:15 за Києвом).

На борту місії знаходитиметься перший супутник Astranis MicroGEO і супутник GS-1 компанії Gravity Space.  

"Один з бічних прискорювачів цієї місії раніше підтримував Arabsat-6A, STP-2, COSMO-SkyMed другого покоління FM2, KPLO і три місії Starlink, а другий раніше підтримував запуск Arabsat-6A і STP-2", - пишуть у SpaceX.

Супутник є першим із трьох апаратів каліфорнійської компанії ViaSat Inc нового покоління системи глобального покриття в Ka-діапазоні, які за сукупною пропускною спроможністю вдвічі перевищують можливості всіх комерційних інтернет-супутників на орбіті. 

"Очікується, що коли мережа буде повністю введена в експлуатацію, вона дозволить мільярдам людей - в будинках і на підприємствах, в літаках і на морі, а також в громадах, які колись були відключені від мережі - зв'язуватися з людьми та інформацією, яка їм потрібна", - зазначають у відомстві.

Особливістю ViaSat-3 Americas є можливість забезпечити швидкість завантаження до 100+ Мбіт/с. Розробники припускають, що кожен супутник буде передавати принаймні 1 терабіт пропускної здатності даних в секунду. Апарат охоплюватиме Європу, Близький Схід і Африку, а третій супутник - Азійсько-Тихоокеанський регіон.

Супутник важить приблизно 6 метричних тонн і розміром приблизно зі шкільний автобус.

Трансляція розпочнеться приблизно за 15 хвилин до старту.

Якщо чинники завадять це зробити, то резервна можливість буде 29 квітня.

Довідково. Супутник важить понад 12 000 фунтів і розміром приблизно зі шкільний автобус. На відміну від ViaSat-1 або ViaSat-2, стартовий майданчик ViaSat-3 Americas знаходиться в Сполучених Штатах і доступний автомобільним або повітряним транспортом. Літаючи на супутнику, він прибуде до Флориди на дев'ять днів раніше, ніж якби ми перевезли його через всю країну.

Термін функціонування - 15 років. 

ViaSat-3 Americas дає нам можливість робити дійсно значущі речі в масштабах, які ми ніколи раніше не могли - підключати непідключені та забезпечувати зв'язок там, де люди цього не очікують. І ось тут починається справжній ажіотаж, запевняють у компанії.

  • Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX вжила заходів, аби запобігти використанню захисниками України супутникового інтернету Starlink для управління дронами. Президентка і головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що супутниковий інтернет Starlink, який забезпечував українським військовим широкосмуговий зв'язок, "ніколи не призначався для використання як зброя".
  • Американський астронавт Скотт Келлі закликав Ілона Маска повернути ЗСУ повний доступ до Starlink. Бізнесмен відмовив у проханні та виправдав це тим, що "не допустить ескалації конфлікту, який може призвести до Третьої світової війни".
  • 1 лютого два астронавти NASA в прямому ефірі вийшли у відкритий космос. Це було вдруге у 2023 році.
  • У 2023 році Саудівська Аравія вперше в історії відправить жінку-астронавта в космічну місію.  
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американський уряд провів низку розмов із власником SpaceX Ілоном Маском щодо використання супутникового інтернету Starlink в Україні.  
  • 27 лютого космонавти із США, Росії та Об’єднаних Арабських Еміратів полетілина Міжнародну космічну станцію. Новий екіпаж доставить ракета Falcon 9.  
  • 2 березня компанія SpaceX Ілона Маска запустила екіпаж з чотирьох астронавтів до Міжнародної космічної станції. 
  • У ніч проти 15 березня вантажний корабель Cargo Dragon вирушив до Міжнародної космічної станції.  
  • У ніч на 30 березня американська компанія SpaceX запустила на орбіту ще одну партію з 56 інтернет-супутниками для системи Starlink.  
  • 25 квітня компанія SpaceX запустила Falcon 9 із 46 супутниками Starlink на орбіту

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