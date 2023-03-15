SpaceX запустив космічний корабель Cargo Dragon до МКС

Про це повідомляє NASA у twitter.

Запуск корабля за допомогою ракети-носія Falcon 9 було здійснено 15 березня о 02:30 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Корабель в автоматичному режимі пристикується до модуля Harmony американського сегменту МКС 16 березня о 13:52.

Cargo Dragon доправить на станцію понад 3 тонни продовольства, а також обладнання та матеріалів для проведення десятків наукових експериментів.

Це вже сьомий політ Cargo Dragon 2 на МКС. Корабель компанії SpaceX здатен доставляти на 20% більше вантажу, а також може автономно стикуватися зі станцією.