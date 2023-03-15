Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Наука SpaceX запустив космічний корабель Cargo Dragon до МКС

SpaceX запустив космічний корабель Cargo Dragon до МКС

15 березня, 2023 середа
06:57
Наука Cargo Dragon 2

У ніч проти 15 березня вантажний корабель Cargo Dragon вирушив до Міжнародної космічної станції

Про це повідомляє NASA у twitter. 

Запуск корабля за допомогою ракети-носія Falcon 9 було здійснено 15 березня о 02:30 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Корабель в автоматичному режимі пристикується до модуля Harmony американського сегменту МКС 16 березня о 13:52. 

Cargo Dragon доправить на станцію понад 3 тонни продовольства, а також обладнання та матеріалів для проведення десятків наукових експериментів.

Це вже сьомий політ Cargo Dragon 2 на МКС. Корабель компанії SpaceX здатен доставляти на 20% більше вантажу, а також може автономно стикуватися зі станцією.

 
Світ
космос
США
Читайте також:
13 березня, 2023 понедiлок
Ф'юрі вигадав нову умову для проведення бою з Усиком
Дмитро Пєсков
13 березня, 2023 понедiлок
У Кремлі заявили, що мають намір досягти поставлених в Україні цілей тільки військовим шляхом
Рів на кордоні України та Молдови
12 березня, 2023 неділя
Санду відреагувала на появу траншей вздовж кордону з Україною
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.08
    Купівля 38.08
    Продаж 38.85
  • EUR
    Купівля 40.19
    Продаж 41.08
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
15 березня
06:45
Реал, Ліга чемпіонів
"Реал" - "Ліверпуль": де та коли дивитись топ-матч Ліги чемпіонів
06:31
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі поставив крапку в розмовах щодо зриву бою з Усиком
06:27
дрон MQ-9 Reaper
Посол РФ після інциденту з БПЛА заявив про небажання конфронтації зі США, але американській авіації "нічого робити біля російського кордону"
05:57
російська армія, мобілізація
Російській владі доведеться обирати між кваліфікованими робітниками ОПК і навченими солдатами, - ISW
05:45
Анонс
"Наполі", Хвіча Кварацхелія, Ліга чемпіонів
"Наполі" - "Айнтрахт": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
05:27
окупанти
ISW пояснив, для чого росіяни будують укріплення на кордоні з Україною
04:45
Ерлінг Холанд, Ліга чемпіонів, Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 14 березня
04:22
Курахове
Росіяни обстріляли Курахове на Донеччині. Понад 1000 абонентів залишились без електроенергії
04:07
Володимир Путін та Рамзан Кадиров (праворуч)
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 березня
03:32
Ліонель Мессі з Кубком світу
ФІФА змінила формат чемпіонату світу з футболу
02:41
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морпіхи за день знищили 21 росіянина і 3 танки
01:59
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
Мессі запропонували космічні гроші за трансфер у Саудівську Аравію
01:22
Окупанти на ЗАЕС
"Ми маємо на столі життєздатне рішення": глава МАГАТЕ прокоментував ситуацію навколо ЗАЕС
01:09
Збірна України
Україну прибрали зі заявки на проведення чемпіонату світу з футболу, - Sky Sports
00:47
Олексій Резніков
Резніков назвав три фактори для вдалого наступу і наголосив на значенні авіації
00:38
Сумщина, обстріл
Російський гелікоптер обстріляв ракетами околиці міста на Сумщині, пошкоджено житловий будинок
00:33
постачання газу
Іспанія збільшила імпорт зрідженого газу з РФ на 84%, - Bloomberg
00:25
"Інтер", Едін Джеко, Ліга чемпіонів
"Інтер" пройшов "Порту" у Лізі чемпіонів
00:22
Олександр Ткаченко
Ткаченко анонсував нові вимоги для виїзду за кордон артистів, митців і журналістів
00:17
Ерлінг Холанд, Ліга чемпіонів, Манчестер Сіті
Холанд забив 5 голів і допоміг "Ман Сіті" знищити "Лейпциг" у Лізі чемпіонів
00:10
Маргарита Сімоньян і Володимир Путін
Вірменія заборонила в'їзд російським пропагандистам: Симонян відповіла істеричним коментарем
2023, вiвторок
14 березня
23:14
відключення електроенергії
У Києві та в області скасували стабілізаційні відключення електрики
23:05
Ексклюзив
Су-27
Збиття літаком РФ безпілотника США - це свідома російська провокація, - дипломат Огризко
23:04
Асад прибув у Росію
Сирійський диктатор Башар Асад прибув з візитом у Росію
22:38
Хімічна зброя
США вважають, що РФ продовжує розробляти програму наступальної біологічної зброї
22:36
Шуфрич
Держава повернула 8 гектарів узбережжя Дніпра, незаконно відчужені пов'язаною з Шуфричем компанією
22:20
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Атака російських Су-27 над Чорним морем, захист Бахмута та невдачі російського ОПК. Колонка Сергія Згурця
21:57
Рамштайн-3
Резніков анонсував, що десята зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 15 березня
21:47
Рональд ДеСантіс
Імовірний висуванець у президенти США ДеСантіс назвав війну з РФ "територіальною суперечкою", МЗС України відповіло
21:36
дрон MQ-9 Reaper
Пентагон і міноборони РФ відреагували на зіткнення дрона та винищувача над Чорним морем
21:33
Оновлено
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух, попередньо - підірвали авто колаборанта
21:19
Медикиня "Вовків Да Вінчі" віддала Зеленському бойовий шеврон Дмитра Коцюбайла
21:00
Путін відкинув версію про підрив "Північних потоків" українськими активістами та відзначив "зацікавленість" США
20:49
Зеленський вручив орден "Золота Зірка" матері Олександра Мацієвського
Зеленський вручив орден "Золота Зірка" матері Олександра Мацієвського, розстріляного окупантами за вигук "Слава Україні!"
20:30
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зіткнення літака РФ з дроном США над Чорним морем, жорсткі бої в Бахмуті, Україні бракує кваліфікованих військ. Світові ЗМІ про Україну 14 березня
20:16
В аеропорту Сучави зіткнулись два літаки Wizz Air
В аеропорту Сучави під час руління зіткнулись два літаки Wizz Air
20:06
OPINION
Ігор Гулик
"Вагнер" – він і в Африці "Вагнер"
20:00
Огляд
Переможні новини 384-го дня війни: виробництво 125-мм снарядів, МіГ-29 від Польщі та оборона Бахмута
19:59
Укргазвидобування запустило нову свердловину: дає 340 тис. куб. м природного газу на добу
19:55
Ексклюзив
Укроборонпром вперше почав виробляти боєприпаси з країною-членом НАТО
"Єдиний правильний шлях": головред Defense Express про виробництво боєприпасів для ЗСУ за кордоном
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV