SpaceX запустила екіпаж із чотирьох осіб до космічної станції на орбіту, серед них росіянин
2 березня ракетна компанія Ілона Маска запустила чотирьох осіб на орбіту до Міжнародної космічної станції, до двох членів екіпажу NASA приєдналися російський космонавт і астронавт ОАЕ
Про це інформують на сайті SpaceX.
У четвер о 05:34 за Гринвічем Falcon 9 запустив шосту оперативну місію Dragon у космос до МКС зі стартового комплексу 39A (LC-39A) у космосі Кеннеді NASA. Після відділення ступеня перший ступінь Falcon 9 приземлився на безпілотний корабель Just Read the Instructions.
Dragon автономно пристикується до космічної станції в п’ятницю, 3 березня.
Під час перебування в орбітальній лабораторії екіпаж проведе понад 200 наукових експериментів і технологічних демонстрацій у таких сферах, як біологія та фізичні науки, сучасні матеріали, розробка технологій, космічна промисловість і навіть дослідження під керівництвом студентів.
Російський космонавт Андрій Федяєв і астронавт Об’єднаних Арабських Еміратів Султан Альнеяді приєдналися до двох членів екіпажу NASA Стівена Боуена та Воррена "Вуді" Хобурга.
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