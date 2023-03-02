Про це інформують на сайті SpaceX.

У четвер о 05:34 за Гринвічем Falcon 9 запустив шосту оперативну місію Dragon у космос до МКС зі стартового комплексу 39A (LC-39A) у космосі Кеннеді NASA. Після відділення ступеня перший ступінь Falcon 9 приземлився на безпілотний корабель Just Read the Instructions.

Dragon автономно пристикується до космічної станції в п’ятницю, 3 березня.

Під час перебування в орбітальній лабораторії екіпаж проведе понад 200 наукових експериментів і технологічних демонстрацій у таких сферах, як біологія та фізичні науки, сучасні матеріали, розробка технологій, космічна промисловість і навіть дослідження під керівництвом студентів.

Російський космонавт Андрій Федяєв і астронавт Об’єднаних Арабських Еміратів Султан Альнеяді приєдналися до двох членів екіпажу NASA Стівена Боуена та Воррена "Вуді" Хобурга.