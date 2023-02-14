Уперше в історії Саудівська Аравія відправить жінку в космос 

Про це повідомляє France 24.

Це є ще одним зусиллям королівства змінити ультраконсервативний імідж.

Райяна Барнаві приєднається до свого земляка Алі Аль-Карні у 10-денній місії на Міжнародній космічній станції. Вони полетять на МКС на борту космічного корабля SpaceX Dragon в рамках місії приватної космічної компанії Axiom Space вже цієї весни.

Борт з ними ділитимуть колишній астронавт NASA Пеггі Вітсон, яка здійснить свій четвертий політ на МКС, і бізнесмен з Теннессі Джон Шоффнер, він буде пілотом.

Екіпаж Ax-2 буде запущений на МКС ракетою SpaceX Falcon 9 зі стартового комплексу 39A Космічного центру NASA ім. Кеннеді у Флориді.

Видання зазначає, що Саудівська Аравія піде слідами ОАЕ, які у 2019 році стали першою арабською країною, що відправила одного зі своїх громадян у космос. Астронавт Хаззаа аль-Мансурі провів на МКС вісім днів. Інший еміратський астронавт, Султан аль-Неяді, також здійснить подорож на космічну станцію наприкінці цього місяця. Він стане першим арабським астронавтом, який проведе шість місяців у космосі, коли вирушить на МКС.