Уперше в історії Саудівська Аравія відправить жінку в космос
У 2023 році Саудівська Аравія вперше в історії відправить жінку-астронавта в космічну місію
Про це повідомляє France 24.
Це є ще одним зусиллям королівства змінити ультраконсервативний імідж.
Райяна Барнаві приєднається до свого земляка Алі Аль-Карні у 10-денній місії на Міжнародній космічній станції. Вони полетять на МКС на борту космічного корабля SpaceX Dragon в рамках місії приватної космічної компанії Axiom Space вже цієї весни.
Борт з ними ділитимуть колишній астронавт NASA Пеггі Вітсон, яка здійснить свій четвертий політ на МКС, і бізнесмен з Теннессі Джон Шоффнер, він буде пілотом.
Екіпаж Ax-2 буде запущений на МКС ракетою SpaceX Falcon 9 зі стартового комплексу 39A Космічного центру NASA ім. Кеннеді у Флориді.
Видання зазначає, що Саудівська Аравія піде слідами ОАЕ, які у 2019 році стали першою арабською країною, що відправила одного зі своїх громадян у космос. Астронавт Хаззаа аль-Мансурі провів на МКС вісім днів. Інший еміратський астронавт, Султан аль-Неяді, також здійснить подорож на космічну станцію наприкінці цього місяця. Він стане першим арабським астронавтом, який проведе шість місяців у космосі, коли вирушить на МКС.
- 1 лютого два астронавти NASA в прямому ефірі вийшли у відкритий космос. Це було вдруге у 2023 році.
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