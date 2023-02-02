Про це інформує Space.com.

Астронавт NASA Ніколь Манн і японець Коічі Ваката здійснили другий вихід у відкритий космос у 2023 році.

Під час виходу два астронавти Міжнародної космічної станції перевели свої скафандри на живлення від батарей та вийшли зі шлюзу станції Quest, розпочавши приблизно семигодинний вихід у відкритий космос.

"Після того, як вони прибудуть до ферми Starboard-4, вони завершать роботу по встановленню комплекту модифікації, яку вони почали 20 січня, аби підготувати станцію до наступного розгортання сонячної батареї", - написали NASA.

Манн і Ваката пройдуть до правої частини ферми орбітальної лабораторії, серії сегментів, які служать точками кріплення для сонячних батарей, теплових радіаторів і зовнішнього корисного навантаження на МКС.

Станом на ранок 2 лютого космонавти, які вийшли у відкритий космос, встановили чотири з шести нових батарей iROSA.

У NASA розповіли, що запуск усіх шести батарей збільшить енергопостачання станції на 20-30%. iROSA доповнює, а не замінюють систему сонячних панелей МКС.