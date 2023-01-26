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Ракета SpaceX доставила у Космос рекордну кількість супутників Starlink

26 січня, 2023 четвер
23:13
Технології SpaceX

Американська компанія SpaceX запустила рекордну для ракети Falcon 9 кількість супутників Starlink – 56 апаратів, вагою понад 17 тонн

Про це повідомляє space.com.

Як пише видання, компанія SpaceX відзначилася черговою рекордною місією – ракета Falcon 9 вивела на орбіту найважчий для себе вантаж загальною вагою 17,4 тонни, доставивши в космос відразу 56 нових супутників Starlink. Ракета стартувала з мису Канаверал.

"До цього ракетоносій Falcon 9 вісім разів доставляв у космос різні вантажі, включаючи перевезення екіпажів астронавтів на МКС в рамках місій Crew-3 і Crew-4, що відбулися у листопаді 2021 року та квітні 2022 року відповідно. Також повторно використовувався обтічник, що прикриває верх ракети із вантажем супутників", - пояснює видання.

За повідомленням SpaceX, запуск додасть чергову порцію супутників у гігантське угруповання Starlink, яке забезпечує широкосмуговим інтернетом користувачів у багатьох регіонах світу.

"Це угрупування вже включає понад 3400 робочих об'єктів, і їх кількість лише зростатиме", - підкреслюють фахівці компанії.

Як зазначає space.com, засновник та голова компанії Ілон Маск вже отримав дозвіл на запуск 7500 супутників Starlink та подав заявку на виведення у космос ще 30 тисяч нових об'єктів. Запуск, що відбувся 24 січня, став уже шостим для SpaceX в 2023 році і 205-м для компанії.

"Якщо компанія зможе зберегти темп, заданий у січні, то поб'є абсолютний рекорд 2022 року – тоді вона здійснила 61 запуск, далеко випередивши всі державні та приватні структури", - наголошує видання.

  • Нагадаємо, лише впродовж грудня Україна отримала 8 тис. базових станцій Starlink.
  • У лютому Україна отримає з Німеччини партію з 10 тис. терміналів супутникового зв'язку Starlink. Також Німеччина обіцяла виділити €20 млн на оплату послуг Starlink для України.

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космос
Ілон Маск
Starlink
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