Про це повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

"Понад 300 тис. генераторів різної потужності доставлено в Україну впродовж грудня. Це загальна кількість – держава, донори, бізнес та приватні користувачі. Безпрецедентний обсяг такого обладнання. Для того, щоб якнайшвидше забезпечити державу генераторами було ухвалено рішення про спрощення їх ввезення", - зазначив посадовець.

Тимошенко також повідомив, що "тільки за грудень в Україну заїхало майже 8 тис." терміналів Starlink.

Він додав, що Україна домовилася з партнерами про передачу ще 8 тис. генераторів у січні.

Очільник мінцифри Михайло Федоров 13 січня повідомив, що загалом 30 тисяч терміналів Starlink вже в Україні:

"Останню партію, 8 тисяч терміналів, допомогла придбати Польща. Сотні Starlink з цієї партії вже працюють в Пунктах незламності по всій країні. Ще частину передали енергетикам та медикам".

Відзначимо, Україна напередодні Нового року отримала від Польщі третю партію терміналів супутникового інтернету Starlink.

А 6 січня стало відомо, що невдовзі партнери передадуть Україні близько 5 тис. терміналів Starlink.

У середині грудня Денис Шмигаль повідомляв, що на той момент підприємці завезли в Україну уже 500 тис. побутових генераторів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb