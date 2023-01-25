Про це 25 січня повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Він розповів про інтерв'ю, яке йому довелося давати журналістам німецького видання Die Zeit в укритті. За словами міністра, йшлося про технологічний фронт війни.

"Подякував німецькому народу за нову партію з 10 тисяч Старлінків, які ми отримаємо наступного місяця", - зазначив Федоров.

"Упевнений, скоро отримаємо і "Леопарди", - додав він.

25 січня Німеччина погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, а також дозволила реекспорт іншими країнами.

Україна напередодні Нового року отримала чергову партію Starlink від Польщі, частину з яких мали намір розмістити в Пунктах незламності, а решту – на об'єктах критичної інфраструктури.