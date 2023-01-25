Україна отримає від Німеччини 10 тис. терміналів Starlink, - Мінцифри
У лютому Україна отримає з Німеччини партію з 10 тисяч терміналів супутникового зв'язку Starlink, які здатні забезпечувати безперебійний доступ до інтернету
Про це 25 січня повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Він розповів про інтерв'ю, яке йому довелося давати журналістам німецького видання Die Zeit в укритті. За словами міністра, йшлося про технологічний фронт війни.
"Подякував німецькому народу за нову партію з 10 тисяч Старлінків, які ми отримаємо наступного місяця", - зазначив Федоров.
"Упевнений, скоро отримаємо і "Леопарди", - додав він.
- 25 січня Німеччина погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, а також дозволила реекспорт іншими країнами.
- Україна напередодні Нового року отримала чергову партію Starlink від Польщі, частину з яких мали намір розмістити в Пунктах незламності, а решту – на об'єктах критичної інфраструктури.
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