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Головна Наука Телескоп "Хаббл" показав далеке блакитне скупчення зірок

Телескоп "Хаббл" показав далеке блакитне скупчення зірок

31 січня, 2023 вiвторок
17:41
Наука

Космічний телескоп "Хаббл" показав далеке блакитне скупчення зірок в частині Великої Магелланової хмари

Про це інформує Space.

"Хаббл" дозволяє астрономам добре бачити зірки в межах Чумацького Шляху та навіть вивчати об'єкти за межами нашої галактики.

Цього разу науковці повідомили про зафіксоване блакитне скупчення зірок NGC 2031, яке знаходиться приблизно за 150 тисяч світлових років від Землі.

"Зірки можуть бути різних форм, розмірів, віку та кольорів. Але у випадку NGC 2031 контекст не зовсім відповідає кольорам. NGC 2031 – це об'єкт, відомий як кульове скупчення, яке, як відомо, має старіші зірки. Однак блакитні зірки зазвичай яскраво сяють і вмирають молодими", – йдеться в матеріалі.

NGC 2031 розташоване за межами Чумацького Шляху, у набагато меншій галактиці-супутнику – Велика Магелланова Хмара. Скупчення має вигляд хмари на південному небі, звідси й назва.

"Його розташування в цій багатолюдній зоні призводить до "зіркового забруднення", явища, коли атмосфера та особливості поверхні сусідніх зірок впливають на вимірювання досліджуваних об’єктів", – пише космічне агентство.

За даними NASA, NGC 2031 також містить кульове скупчення, яке є домом для близько 14 відомих змінних зірок цефеїд. Завдяки їх періодичному затемненню та освітленню астрономи можуть використовувати цефеїди як маяки відстані. 

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