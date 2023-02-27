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SpaceX та NASA готуються до запуску нового екіпажу на МКС: полетять космонавти із США, Росії та ОАЕ

27 лютого, 2023 понедiлок
07:25
Наука NASA

27 лютого космонавти із США, Росії та Об’єднаних Арабських Еміратів полетять на Міжнародну космічну станцію. Новий екіпаж доставить ракета Falcon 9

Про це інформує CNN.

У понеділок ракета SpaceX Falcon 9 та капсула Crew Dragon стартують із Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида.

Crew Dragon відокремиться від ракети після запуску і проведе близько доби, маневруючи орбітою, перш ніж з'єднається з МКС. Ця місія стане сьомим польотом астронавтів, що SpaceX виконує від імені NASA з 2020 року.

У складі екіпажу – астронавти NASA Стівен Боуен та Уоррен Хобург, а також Султан Алнеяді, який стане другим з Об'єднаних Арабських Еміратів, та російський космонавт Андрій Федяєв.

Очікується, що вони проведуть до шести місяців на борту орбітальної станції, проводячи наукові експерименти та підтримуючи станцію, якій уже два десятки років.

Крім того, ця місія відбувається в той час, коли астронавти Crew-5, які зараз перебувають на МКС, стикаються з проблемою транспортування. 

Повідомляється, що у грудні 2022 року російський космічний корабель "Союз", який використовувався для транспортування двох космонавтів і одного астронавта НАСА на космічну станцію, став витоком охолоджувальної рідини. Після того, як капсулу визнали небезпечною для повернення астронавтів, російське космічне агентство "Роскосмос" 23 лютого запустило новий корабель, який прибув на МКС у суботу.

  • 1 лютого два астронавти NASA в прямому ефірі вийшли у відкритий космос. Це було вдруге у 2023 році.
  • У 2023 році Саудівська Аравія вперше в історії відправить жінку-астронавта в космічну місію.  
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