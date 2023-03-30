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SpaceX запустила у космос ще 56 супутників Starlink

30 березня, 2023 четвер
09:15
Наука

У ніч на 30 березня американська компанія SpaceX запустила на орбіту ще одну партію з 56 інтернет-супутниками для системи Starlink

Про це інформує SpaceX.

Це вже 21-й запуск для SpaceX цьогоріч та 11-й, який присвятили розбудові широкосмугового сузір’я інтернет-супутників Starlink.

Повідомляється, що запуск ракети-носія Falcon 9 із понад пів сотнею супутників на борту здійснили у середу пізно ввечері з космодрому в штаті Флорида.

Усі 56 супутників були розгорнуті на запланованій орбіті через 65 хвилин після запуску. Ракету приземлили в море.

  • Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX вжила заходів, аби запобігти використанню захисниками України супутникового інтернету Starlink для управління дронами. Президентка і головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що супутниковий інтернет Starlink, який забезпечував українським військовим широкосмуговий зв'язок, "ніколи не призначався для використання як зброя".
  • Американський астронавт Скотт Келлі закликав Ілона Маска повернути ЗСУ повний доступ до Starlink. Бізнесмен відмовив у проханні та виправдав це тим, що "не допустить ескалації конфлікту, який може призвести до Третьої світової війни".
  • 1 лютого два астронавти NASA в прямому ефірі вийшли у відкритий космос. Це було вдруге у 2023 році.
  • У 2023 році Саудівська Аравія вперше в історії відправить жінку-астронавта в космічну місію.  
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американський уряд провів низку розмов із власником SpaceX Ілоном Маском щодо використання супутникового інтернету Starlink в Україні.  
  • 27 лютого космонавти із США, Росії та Об’єднаних Арабських Еміратів полетілина Міжнародну космічну станцію. Новий екіпаж доставить ракета Falcon 9.  
  • 2 березня компанія SpaceX Ілона Маска запустила екіпаж з чотирьох астронавтів до Міжнародної космічної станції. 
  • У ніч проти 15 березня вантажний корабель Cargo Dragon вирушив до Міжнародної космічної станції.  
Світ
космос
Технології
США
Starlink
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