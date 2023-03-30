SpaceX запустила у космос ще 56 супутників Starlink
У ніч на 30 березня американська компанія SpaceX запустила на орбіту ще одну партію з 56 інтернет-супутниками для системи Starlink
Про це інформує SpaceX.
Це вже 21-й запуск для SpaceX цьогоріч та 11-й, який присвятили розбудові широкосмугового сузір’я інтернет-супутників Starlink.
Повідомляється, що запуск ракети-носія Falcon 9 із понад пів сотнею супутників на борту здійснили у середу пізно ввечері з космодрому в штаті Флорида.
Усі 56 супутників були розгорнуті на запланованій орбіті через 65 хвилин після запуску. Ракету приземлили в море.
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