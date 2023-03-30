SpaceX запустила у космос ще 56 супутників Starlink

Про це інформує SpaceX.

Це вже 21-й запуск для SpaceX цьогоріч та 11-й, який присвятили розбудові широкосмугового сузір’я інтернет-супутників Starlink.

Повідомляється, що запуск ракети-носія Falcon 9 із понад пів сотнею супутників на борту здійснили у середу пізно ввечері з космодрому в штаті Флорида.

Усі 56 супутників були розгорнуті на запланованій орбіті через 65 хвилин після запуску. Ракету приземлили в море.