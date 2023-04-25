SpaceX запустить ракету із 46 супутниками Starlink на орбіту
У вівторок, 25 квітня, компанія SpaceX запустить Falcon 9 із 46 супутниками Starlink на орбіту
Про це інформують на сайті компанії.
О 16:30 за Києвом SpaceX запустить ракетоносій із 46 супутниками Starlink на низьку навколоземну орбіту. Пуск відбудеться з космічного стартового комплексу 4 East (SLC-4E) на базі космічних сил Ванденберг в Каліфорнії.
Після відділення перший ступінь Falcon 9 приземлиться на безпілотник розміщений у Тихому океані.
Ракета-носій першого ступеня, що підтримує цю місію, раніше запускала Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, IXPE, Transporter-4, Transporter-5, Globalstar FM15, ISI EROS C-3 і три місії Starlink.
Трансляція розпочнеться приблизно за п'ять хвилин до старту.
Якщо чинники завадять це зробити, то резервна можливість буде в середу, 26 квітня.
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