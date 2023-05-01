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SpaceX запустила на орбіту супутник вагою 6,7 тонни

1 травня, 2023 понедiлок
06:29
Технології

Ракета Falcon Heavy американської компанії SpaceX запустила на орбіту супутник ViaSat-3 Americas, вага якого складає 6,7 тонни

Відео запуску оприлюднив SpaceX у twitter. 

Пуск відбувся зі стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді о 20:26 за часом Східного узбережжя США (03:26 за київським часом). Вага супутника складає 6,7 тонни.

Це перший із трьох супутників ViaSat Inc. нового покоління, що забезпечить глобальне покриття у Ka-діапазоні та забезпечить високошвидкісним інтернетом Північну та Південну Америку. 

Робота кожного супутника компанії дозволить забезпечити пропускну спроможність мережі більше одного терабайта на сек. Другий супутник ViaSat покриє Європу, Близький Схід та Африку, третій – Азійсько-Тихоокеанський регіон.

Крім супутника ViaSat, Falcon Heavy також вивела на орбіту супутники зв'язку MicroGEO та дистанційного зондування Землі GS-1 від компанії Gravity Space.

Світ
Наука
космос
США
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