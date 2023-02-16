Ранком в будинок на Херсонщині влучив ворожий снаряд: загинуло подружжя
Уранці 16 лютого російські військові поцілили в будинок у селі Зміївка, Херсонщина. Від артилерійського снаряда загинули чоловік і жінка
Про це поінформувала Херсонська ОВА.
Уранці 16 лютого російська армія атакувала село Зміївка Бериславського району на Херсонщині. На світанку в будинок населеного пункту влучив снаряд, загинуло подружжя - чоловік і жінка.
"Російські артилеристи знали куди били. Це цілеспрямований удар по цивільних жителях Херсонщини", - зазначили в ОВА.
- Нагадаємо,у ніч на 16 лютого росіяни атакували Україну ракетами: є влучання в критичну інфраструктуру Львівщини та об'єкти Дніпропетровщини й Кіровоградщини, у різних регіонах працювала ППО.
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