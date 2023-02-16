Ранком в будинок на Херсонщині влучив ворожий снаряд: загинуло подружжя

Про це поінформувала Херсонська ОВА.

Уранці 16 лютого російська армія атакувала село Зміївка Бериславського району на Херсонщині. На світанку в будинок населеного пункту влучив снаряд, загинуло подружжя - чоловік і жінка.

"Російські артилеристи знали куди били. Це цілеспрямований удар по цивільних жителях Херсонщини", - зазначили в ОВА.