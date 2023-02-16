На всій території України оголошено повітряну тривогу: працює ППО
Сигнали про небезпеку почали вмикатися спочатку на Півдні та на Сході, а згодом дійшли і до Західної України
Про це свідчить карта повітряних тривог.
У ніч на четвер сирени повітряної тривоги залунали спочатку в Одеській та Миколаївській областях, а також у східних регіонах України.
Незабаром після цього повітряна тривога була оголошена на всій території України, включаючи і віддалені від фронту західні регіони.
Після першого оголошення тривоги ввечері в середу було чути вибухи у Краматорську та в районі Полтави.
Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін написав, що в області працює ППО:
"На Полтавщині працює ППО. Зберігаємо спокій! До закінчення повітряної тривоги перебуваємо в укриттях!".
Також він зазначив, що причиною сирен стала ракетна небезпека.
Із Запорізької та Дніпропетровської областей також надходять повідомлення про роботу систем ППО, пише BBC.
Начальник Дніпропетровської обласної ради заявив, що є реальна загроза та попросив перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький закликав жителів області перебувати в укриттях:
"Жителі Львівщини, є реальна загроза. Прошу перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги!".
Як повідомляє кореспондент "Еспресо", на Львівщині імовірно працює ППО.
BBC пише, що за деякими даними, з акваторії Чорного моря було випущено ракети "Калібр".
Міський голова Кременчука Віталій Малецький у Телеграм повідомив про вибухи в місті:
"Підвищена ракетна небезпека! Чути звуки вибухів! Перебувайте в укриттях! Зберігайте спокій! Деталі згодом".
У Київській ОВА інформують про загрозу ракетної атаки по всій території України.
"Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги. Бережіть себе та близьких", - підкреслили в обласній військовій адміністрації.
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