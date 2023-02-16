На всій території України оголошено повітряну тривогу: працює ППО

Про це свідчить карта повітряних тривог.

У ніч на четвер сирени повітряної тривоги залунали спочатку в Одеській та Миколаївській областях, а також у східних регіонах України.

Незабаром після цього повітряна тривога була оголошена на всій території України, включаючи і віддалені від фронту західні регіони.

Після першого оголошення тривоги ввечері в середу було чути вибухи у Краматорську та в районі Полтави.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін написав, що в області працює ППО:

"На Полтавщині працює ППО. Зберігаємо спокій! До закінчення повітряної тривоги перебуваємо в укриттях!".

Також він зазначив, що причиною сирен стала ракетна небезпека.

Із Запорізької та Дніпропетровської областей також надходять повідомлення про роботу систем ППО, пише BBC.

Начальник Дніпропетровської обласної ради заявив, що є реальна загроза та попросив перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький закликав жителів області перебувати в укриттях:

"Жителі Львівщини, є реальна загроза. Прошу перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги!".

Як повідомляє кореспондент "Еспресо", на Львівщині імовірно працює ППО.

BBC пише, що за деякими даними, з акваторії Чорного моря було випущено ракети "Калібр".

Міський голова Кременчука Віталій Малецький у Телеграм повідомив про вибухи в місті:

"Підвищена ракетна небезпека! Чути звуки вибухів! Перебувайте в укриттях! Зберігайте спокій! Деталі згодом".

У Київській ОВА інформують про загрозу ракетної атаки по всій території України.

"Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги. Бережіть себе та близьких", - підкреслили в обласній військовій адміністрації.