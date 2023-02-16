На Львівщині під час повітряної тривоги ворог влучив в об’єкт критичної інфраструктури
Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області – обійшлось без жертв
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
"Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Постраждалих чи жертв нема. Пожежу загасили. Деталі – згодом. Бережіть себе. Не ігноруйте сирен", - написав у телеграм керівник Львівщини.
- Нагадаємо, у ніч на 16 лютого на всій території України оголошували повітряну тривогу: працювало ППО. Імовірно була ракетна загроза.
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