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На Львівщині під час повітряної тривоги ворог влучив в об’єкт критичної інфраструктури

16 лютого, 2023 четвер
04:39
війна з Росією ракета

Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області – обійшлось без жертв

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Постраждалих чи жертв нема. Пожежу загасили. Деталі – згодом. Бережіть себе. Не ігноруйте сирен", - написав у телеграм керівник Львівщини.

  • Нагадаємо, у ніч на 16 лютого на всій території України оголошували повітряну тривогу: працювало ППО. Імовірно була ракетна загроза.
львівщина
ракетний удар
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