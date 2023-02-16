Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Постраждалих чи жертв нема. Пожежу загасили. Деталі – згодом. Бережіть себе. Не ігноруйте сирен", - написав у телеграм керівник Львівщини.