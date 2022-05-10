"Раптор" біля Зміїного, зерно за ленд-ліз та "сльози радості" у Маріуполі: у РНБО назвали фейки РФ за 9 травня

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Перший з них стосувався того, що ЗСУ "не вдалося знищити російські катери "Раптор" біля острова Зміїний". Таке повідомлення поширили на кількох російських Telegram-каналах з посиланням на неозначені "джерела, близькі до військової операції". В заяві також йдеться про те, що "екіпажі суден не постраждали.

Також ЗМІ РФ поширюють тезу про те, що "не зважаючи на невдалу посівну кампанію, з Одеської та Миколаївської областей масово вивозять зерно, щоб розплатитися за ленд-ліз, а також звинуватити РФ у новому Голодоморі". Така теза "вкидується" в інфопростір не зважаючи на передбачені Україною плани експорту зернових.

Не могла оминути російська пропаганда і теми відзначення Дня перемоги. ЗМІ РФ повідомили, що "жителі Маріуполя зі сльозами радості відзначають довгоочікуване свято. Вони можуть вдягнути георгіївські стрічки, які роками забороняла Україна". Така пропагандистська теза покликана ілюструвати те, що "Маріуполь повертається до мирного життя".

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