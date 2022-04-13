Рашисти дуже помилились, не врахувавши силу опору українців в окупованих містах Запорізької області, - Кирильчук

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV



“Якби російські окупанти хоча б трішки розуміли ситуацію в Україні до вторгнення, то можливо б змінили свої плани. Вони могли б поцікавитись, як в Запорізькому краї, колисці української козаччини, до війни люди готувались чинити опір. Це стосується і окупованих Енергодару, Мелітополя та Бердянська. Люди ще на початку лютого проводили акції про активний спротив російській агресії.” - пояснив Кирильчук



Кирильчук наголосив, що тимчасово окуповані міста Запорізької області чинять потужний опір російським окупантам. За його словами, люди не бояться і чекають на допомогу ЗСУ



“Люди на тимчасово окупованих територіях Запорізької області чинять опір російським окупантам та чекають на підмогу від ЗСУ. І ми обов’язково, через деякий час, за допомогою наших ЗСУ звільнимо всі тимчасово окуповані території. Російським окупантам слід зрозуміти головне - українці чинитимуть опір і не здадуться”, - додав Кирильчук

Нагадаємо, українські партизани знищили 70 ворогів у тимчасово окупованому Мелітополі під час нічних патрулювань