Рашисти дуже помилились, не врахувавши силу опору українців в окупованих містах Запорізької області, - Кирильчук
Депутат Запорізької районної ради Дмитро Кирильчук вважає, що росіяни недооцінили потужність опору українців проти російської окупації
Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV
“Якби російські окупанти хоча б трішки розуміли ситуацію в Україні до вторгнення, то можливо б змінили свої плани. Вони могли б поцікавитись, як в Запорізькому краї, колисці української козаччини, до війни люди готувались чинити опір. Це стосується і окупованих Енергодару, Мелітополя та Бердянська. Люди ще на початку лютого проводили акції про активний спротив російській агресії.” - пояснив Кирильчук
Кирильчук наголосив, що тимчасово окуповані міста Запорізької області чинять потужний опір російським окупантам. За його словами, люди не бояться і чекають на допомогу ЗСУ
“Люди на тимчасово окупованих територіях Запорізької області чинять опір російським окупантам та чекають на підмогу від ЗСУ. І ми обов’язково, через деякий час, за допомогою наших ЗСУ звільнимо всі тимчасово окуповані території. Російським окупантам слід зрозуміти головне - українці чинитимуть опір і не здадуться”, - додав Кирильчук
- Нагадаємо, українські партизани знищили 70 ворогів у тимчасово окупованому Мелітополі під час нічних патрулювань
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