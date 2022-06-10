Рашисти їдять собак, бо командири продають пайки солдатів - СБУ перехопила розмову
СБУ перехопила телефонну розмову, де російські солдати розповідають родині, як їдять собак, бо пайки продають командири
Про це інформує в Фейсбуці Служба безпеки України.
"Знаешь, что я сегодня кушал. Ты такого еще никогда не кушала. Это животное", – просить вгадати матір окупант. Жінка спершу називає екзотичний варіант, переходить до гризунів: "Барсук, мышь, крысу?".
"Собаку! Мяса охота же. Ну, ничего так, правда мясо жесткое", – відповідає російський окупант.
У наступній перехопленій розмові дружина запитує у рашиста про їжу.
"Банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу выкинули. Х*рня полная, как поросятам", – розповів окупант.
Він додає, що пайків у них немає, і винні в цьому командири, які їх перепродують: "Сейчас пайков нет, куда-то на "лево" ушли".
- 30 березня в СБУ опинилися нові перехопленні телефонні розмови військових РФ, які показують їхні звірства. Окупанти деградують з кожним днем війни, адже уже почали ґвалтувати неповнолітніх та їсти собак.
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