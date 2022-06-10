Рашисти їдять собак, бо командири продають пайки солдатів - СБУ перехопила розмову

Про це інформує в Фейсбуці Служба безпеки України.

"Знаешь, что я сегодня кушал. Ты такого еще никогда не кушала. Это животное", – просить вгадати матір окупант. Жінка спершу називає екзотичний варіант, переходить до гризунів: "Барсук, мышь, крысу?".

"Собаку! Мяса охота же. Ну, ничего так, правда мясо жесткое", – відповідає російський окупант.

У наступній перехопленій розмові дружина запитує у рашиста про їжу.

"Банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу выкинули. Х*рня полная, как поросятам", – розповів окупант.

Він додає, що пайків у них немає, і винні в цьому командири, які їх перепродують: "Сейчас пайков нет, куда-то на "лево" ушли".

30 березня в СБУ опинилися нові перехопленні телефонні розмови військових РФ, які показують їхні звірства. Окупанти деградують з кожним днем війни, адже уже почали ґвалтувати неповнолітніх та їсти собак.

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