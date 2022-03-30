Окупанти уже почали ґвалтувати неповнолітніх та їсти собак: СБУ перехопила розмову російського військового

Про це повідомляють у пресслужбі Служби безпеки України.



"Ось як цей загарбник, що веселить свою дружину, розповідаючи, що "…тут три танкиста взяли и изнасиловали 16-летнюю девчонку…". І, як зрозуміло з розмови, його дружину це неабияк розвеселило", – йдеться у повідомленні.

Інший окупант розповів батькові, що вони вже почали їсти собак: "…позавчера алабая захреначили". І на здивоване батькове: "Что собак едите что-ли? Вам что есть совсем нечего?", спокійно відповідає, що сухпайки є, але ж їм м’яса хочеться.

В СБУ наголошують, що так виглядає армія, якій замість чітких військових завдань ставлять безглузді цілі на кшталт "денацифікація".



Нагадаємо, росіянин, який служив у російських збройних силах, записав відеозвернення до своїх товаришів по службі, в якому закликає їх відмовлятися їхати в Україну та виконувати злочинні накази.

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