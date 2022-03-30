"Це не наша війна": колишній військовий РФ закликав товаришів по службі відмовлятися виконувати злочинні накази
Росіянин, який службив у російських збройних силах, записав відеозвернання до своїх товаришів по службі, в якому закликає їх відомвлятися їхати в Україну та виконувати злочинні накази
Відео оприлюднила Служба безпеки України у "Фейсбук".
"Я як колишній військовослужбовець збройних сил Росії хочу звернутися до колишніх товаришів по службі і тих, хто зараз служить... Згадайте, як ви давали присягу: кожен з вас звітував собі у тому, що має право не виконувати злочинні накази. У багатьох з вас є родичі і друзі в Україні, а ви їх вбиваєте, калічите і позбавляєте даху над головою", – сказав чоловік, який назвався Вадимом Бердяєвим і представився як громадянин Росії.
Він додав, що служив старшим мічманом у Північному флоті російських збройних сил у місті Сєвєроморськ, а нещодавно пішов на пенсію.
"Я до початку війни зі своєю родиною жив в Україні, у місті Ізюм, де мав бізнес. Наразі моє місто Ізюм і будинки всіх родичів дружини повністю знищено й зруйновано. Місто постійно піддається бомбардуванням", – сказав він.
Через це чоловік мав виїхати з міста, щоб врятуватися і врятувати родину.
Він додав, що Росія веде війну виключно за злочинним бажанням Путіна, який намагається таким чином задовольнити свої власні амбіції і реалізувати план з відродження російської імперії.
"Це не наша війна. Це не війна росіян проти народу України. Це загарбницька війна. Це війна психопата Путіна, який може знищити ядерною зброєю не лише Україну, а й увесь світ!" – заявив він.
- Нагадаємо, окупанти за добу 180 разів обстріляли Харківщину з "Градів".
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