"Це не наша війна": колишній військовий РФ закликав товаришів по службі відмовлятися виконувати злочинні накази

Відео оприлюднила Служба безпеки України у "Фейсбук".



"Я як колишній військовослужбовець збройних сил Росії хочу звернутися до колишніх товаришів по службі і тих, хто зараз служить... Згадайте, як ви давали присягу: кожен з вас звітував собі у тому, що має право не виконувати злочинні накази. У багатьох з вас є родичі і друзі в Україні, а ви їх вбиваєте, калічите і позбавляєте даху над головою", – сказав чоловік, який назвався Вадимом Бердяєвим і представився як громадянин Росії.



Він додав, що служив старшим мічманом у Північному флоті російських збройних сил у місті Сєвєроморськ, а нещодавно пішов на пенсію.



"Я до початку війни зі своєю родиною жив в Україні, у місті Ізюм, де мав бізнес. Наразі моє місто Ізюм і будинки всіх родичів дружини повністю знищено й зруйновано. Місто постійно піддається бомбардуванням", – сказав він.



Через це чоловік мав виїхати з міста, щоб врятуватися і врятувати родину.



Він додав, що Росія веде війну виключно за злочинним бажанням Путіна, який намагається таким чином задовольнити свої власні амбіції і реалізувати план з відродження російської імперії.



"Це не наша війна. Це не війна росіян проти народу України. Це загарбницька війна. Це війна психопата Путіна, який може знищити ядерною зброєю не лише Україну, а й увесь світ!" – заявив він.





